Un doble crimen conmociona al partido bonaerense de Pilar, tras el asesinato de dos hermanos que fueron atacados a balazos en una vivienda del barrio Agustoni. Según la principal línea de investigación, el hecho estaría vinculado a una deuda de 230 mil pesos, aunque esa versión aún forma parte de la pesquisa judicial.

Las víctimas fueron Jonathan Posdeley, de 34 años, y su hermana Priscila Varky, de 22. De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas (NA), el episodio ocurrió el pasado 22 de enero, cuando dos hombres llegaron en una camioneta hasta la casa de la madre de los jóvenes para reclamar el pago de una deuda relacionada con la compra de electrodomésticos.

Lo que comenzó como una discusión rápidamente escaló a una situación extrema. Según testigos, los agresores actuaron con una violencia directa y sin intención de amedrentar. Jonathan y Priscila fueron asesinados a pocos metros de sus familiares, incluso delante de niños, lo que profundizó el impacto del hecho en el barrio.

“No fueron a asustarlos, fueron directamente a matarlos”, aseguró Gabriel, tío de las víctimas, en declaraciones publicadas por el diario Clarín. En ese mismo testimonio, describió a Jonathan como una persona tranquila y a Priscila como una joven madre que trabajaba y dedicaba su vida al cuidado de sus hijos.

La investigación está a cargo del fiscal Raúl Casal, quien conduce la instrucción de la causa. Según consignó NA, los autores materiales del doble homicidio ya están identificados por la Justicia y pesan sobre ellos pedidos de captura activos.

En el marco del expediente, además, un tercer sospechoso fue detenido acusado de encubrimiento, ya que habría ocultado la camioneta utilizada para llegar al lugar del ataque y escapar tras los disparos. También se realizaron allanamientos, se secuestraron teléfonos celulares y se activaron alertas en pasos fronterizos para evitar que los imputados abandonen el país.