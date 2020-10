"Después de la primera convocatoria a la Paritaria de la Ley 10430, que tuvo lugar el 23/9 sin que haya habido propuesta de parte del Gobierno provincial, se llevó adelante una segunda reunión el martes 29/9. Allí, se propuso un incremento de 10% al básico y un 10% sobre las bonificaciones, alcanzando así un 10% en el salario de bolsillo a partir del 1/9/20, con reapertura prevista en diciembre. También se planteó el aumento de las asignaciones familiares, pero sosteniendo un tope máximo de acuerdo al nivel salarial", señalaron desde Cicop.

Y añadieron: "Todos los gremios rechazaron el planteo con distintas consideraciones, predominando la valoración insuficiente, la no incorporación al salario de los $4.000 de inicios de año y que no se contempla ninguna recuperación de la pérdida salarial padecida en los dos últimos años. La comparación con el incremento otorgado hace escasas semanas a la policía bonaerense ante sus reclamos extorsivos, sólo agrega malestar e irritación. La paritaria pasó ahora a cuarto intermedio hasta el lunes 5/10, en horas de la tarde".

"Cicop volvió a expresar no sólo su valoración y rechazo, sino también la urgente necesidad de que se convoque a la paritaria específica de los profesionales de la Salud enmarcados en la Ley 10471. El incumplimiento de lo acordado en abril en cuanto a la reapertura en junio pasado, para volver a discutir salarios y condiciones de trabajo, más el extenso pliego de cuestiones no resueltas pese a los compromisos asumidos, resulta inadmisible. Más inadmisible todavía resulta que el sector Salud no tenga en la agenda de quienes nos gobiernan prioridad absoluta en esta coyuntura".

El viernes decidirán si lanzan una nueva medida de fuerza.