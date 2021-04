El secretario General de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM), y titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), Rubén "Cholo" García, respaldó al gremio local conducido por Daniel Báez en el reclamo al municipio de Berazategui para que cumpla la Ley 14.656 que establece Paritarias y la constitución de su Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).

García se mostró desconcertado porque “Mussi participó y apoyó la aprobación de la Ley 14.656 en el 2014 cuando fue legislador provincial, y hasta hoy no la cumplió en su distrito. Solo tres municipios de la tercera sección electoral no se ajustan a la ley, entre ellos el Municipio de Berazategui. Mussi está incumpliendo con esa legislación que él votó cuando era Diputado provincial". Cabe recordar que la ley se sancionó en 2014 y se promulgó el 6 de enero de 2015.

"Mussi fue uno de los que hizo acuerdos para que ese proyecto se aprobara, por eso me llama la atención que los trabajadores de Berazategui aún no tengan Convenio Colectivo de Trabajo", cuestionó el titular de la organización que nuclea a todos los municipales del país. Y se indignó: "Me molesta tener que ir a un municipio peronista que no cumple con la Ley. Mussi es un gran político, pero un mal empleador para los trabajadores".

Por su parte, el titular de la Unión de Obreros y Empleados Municipales de Berazategui (UOEM), Daniel Báez, lamentó que "el municipio sigue sin buscar el diálogo". "Hoy presentamos en el municipio el llamado a una nueva convocatoria paritaria para el 29 de abril con el fin de que el Intendente Mussi cumpla la ley sancionada hace seis años. Esta es la tercera o cuarta vez que los convocamo y nunca asistió", advirtió el dirigente.