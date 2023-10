El combinado argentino intentará avanzar a la definición del torneo por primera vez en su historia. Viene de cinco victorias consecutivas y un triunfo rutilante contra Gales en cuartos de final.

¿Cómo llegan los Pumas?

Empezaron el mundial con una derrota por 27-10 ante Inglaterra aunque lograron recuperarse y con cuatro victorias consecutivas para avanzar a la siguiente ronda como segundos del Grupo D (vencieron a Samoa, Chile y Japón). En cuartos de final ganaron por 29 a 17 a Gales.

¿Cómo llegan los All Blacks?

Los neozelandeses, máximos ganadores de esta competencia junto a Sudáfrica con tres trofeos (1987, 2011 y 2015), cayeron en su debut en el campeonato al perder 27-13 con el local Francia. Luego le ganaron a Namibia, Italia y Uruguay para clasificar como segundos del Grupo A. En cuartos de final vencieron a Irlanda, quienes llegaban como los mejores dentro del ranking, por 28 a 24.

Horario y dónde ver los Pumas-All Blacks:

El partido se podrá ver a través de ESPN y la señal de streaming Star+ desde las 16.00.

Formaciones:

Pumas: 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Francisco Gómez Kodela; 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini; 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa; 9- Gonzalo Bertranou, 10- Santiago Carreras; 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli; y 15- Juan Cruz Mallía. Coach: Michael Cheika.

Suplentes: 16- Agustín Creevy, 17- Joel Sclavi, 18- Eduardo Bello, 19- Matías Alemanno, 20- Rodrigo Bruni, 21- Lautaro Bazán Vélez, 22- Nicolás Sánchez y 23- Matías Moroni.

All Blacks: 1- Ethan De Groot, 2- Codie Taylor, 3- Tyrel Lomax; 4- Samuel Whitelock, Scott Barrett; 6- Shannon Frizell, 7- Sam Cane (C), 8- Ardie Savea; 9- Aaron Smith, 10 - Richie Mo’Unga; 11- Mark Tele’A, 12 - Jordie Barrett, 13- Rieko Ioane, 14- Will Jordan; 15- Beauden Barrett. Coach: Ian Foster

Suplentes: 16- Samisoni Taukei’Aho, 17- Tamaiti Williams, 18- Fletcher Newell, 19- Brodie Retallick, 20- Dalton Papali’I, 21- Finlay Christie, 22- Damian McKenzie y 23- Anton Lienert-Brown.