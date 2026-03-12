Las autoridades del Congreso y los gremios legislativos acordaron un aumento acumulativo del 12,5% que impacta en las dietas de los senadores, debido al enganche que se aprobó en 2024.

Con esta medida, los senadores nacionales pasarán a cobrar más de $ 11 millones en bruto en el mes de mayo.

A través de la resolución 8/24, las dietas de los senadores quedaron atadas a la paritaria legislativa. Allí la unidad que establece el monto de los salarios es el módulo. Según esta normativa, la dieta equivale a 2.500 módulos. La dieta se complementa con gastos de representación, que equivalen a otros 1.000 módulos, y el desarraigo, que equivale a 500 módulos.

Los senadores pueden renunciar de manera individual a percibir los aumentos. Desde La Libertad Avanza ya dieron a conocer que están en desacuerdo: “El pueblo espera de nosotros una respuesta coherente con nuestros principios. Por eso consideramos que nuestro salario no debe ser aumentado. Los Senadores percibimos una remuneración muy por encima del ingreso promedio de la sociedad, y entendemos que no es momento de avanzar con un nuevo aumento de las dietas. En un contexto en el que millones de argentinos hacen esfuerzos todos los dias, creemos que la politica debe acompañar con responsabilidad. Nuestro compromiso es actuar con coherencia y respeto por el esfuerzo de los argentinos”, dice el comunicado publicado a pocas horas de conocerse la novedad.

El Bloque de Senadores de La Libertad Avanza no acepta el aumento de dietas. pic.twitter.com/lAc6PTpJxt — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 11, 2026

Según informó La Voz, el valor del módulo al mes de enero era de $ 2.554,84. Por lo tanto, la dieta era hasta ese momento de $ 6.387.124,83 brutos; los gastos de representación, $ 2.554.849,93 brutos; y el desarraigo, $ 1.277.424,97 brutos. Entre los tres componentes sumaban $ 10.219.399,73 brutos.

En la reunión paritaria de este jueves, se reajustó el valor del módulo de la siguiente manera; un 2% a partir de diciembre de 2025, y en 2026 se aplicará un 2,5% más acumulativo en enero, un 2,2% más acumulativo en febrero, un 2% más acumulativo en marzo, un 1,7% más acumulativo en abril y un 1,5% más acumulativo en mayo.

Como las dietas de los senadores están ligadas al acuerdo paritario, también percibirán el aumento. Esto significa que pasarán a cobrar $ 10.684.381,65 en enero, $ 10.919.438,04 en febrero, $ 11.137.826,80 en marzo, $ 11.327.169,85 en abril y finalmente $ 11.497.077,40 en mayo. Estos montos, también en bruto.