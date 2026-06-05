La boletería de Flechabús en la Terminal de Ómnibus de Los Toldos dejó de funcionar con atención presencial. A partir de ahora, la compra de pasajes deberá realizarse exclusivamente de manera online a través de plataformas digitales.

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Según informaron medios locales como Viamonte Informa, la empresa dejó de brindar atención en ventanilla, lo que generó preocupación entre los usuarios habituales del servicio.

La medida implica un cambio importante en la forma de acceso a los pasajes, especialmente para adultos mayores o personas que no están familiarizadas con el uso de herramientas digitales, quienes ahora deben adaptarse a la modalidad virtual.

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Pese a este cambio, el servicio mantiene sus frecuencias habituales entre Retiro y General Viamonte, sin modificaciones en los días ni horarios de circulación. Los viajes continúan los viernes y domingos desde Retiro a las 19.00, con llegada estimada a las 00.20.

En el sentido inverso, desde General Viamonte hacia la terminal porteña, también se sostienen las mismas frecuencias.

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Actualmente, el valor de los pasajes oscila entre los 7.000 y los 36.500 pesos, dependiendo de la categoría del servicio elegido.

El cierre de la atención presencial en la boletería se suma a un proceso que genera inquietud en la comunidad, en un contexto donde la reducción de servicios físicos en terminales del interior refuerza la preocupación por el acceso al transporte y el vínculo de la ciudad con los grandes centros urbanos.