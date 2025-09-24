Los trenes del AMBA circulan a 30 km/h por protesta gremial: caos en las estaciones y pasajeros caminando por las vías
Una medida de fuerza del gremio La Fraternidad limita la velocidad de los trenes a 30 km/h, generando demoras y cancelaciones en todas las líneas. El paro afecta a un millón de usuarios.
Este miércoles 24 de septiembre, los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) circulan a una velocidad reducida de 30 km/h debido a una medida de fuerza impulsada por el gremio La Fraternidad. La protesta, que se extenderá durante toda la jornada, afecta a las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur.
Según informaron desde Trenes Argentinos, esta medida provocó demoras y cancelaciones en todos los ramales de las mencionadas líneas. La empresa calificó la protesta como "sorpresiva y encubierta", ya que no se emitió un comunicado oficial ni se publicó un aviso en redes sociales.
En las estaciones ferroviarias, los pasajeros enfrentan largas filas y aglomeraciones, lo que genera malestar entre los usuarios. En algunos casos, como en la línea Roca, se registraron formaciones varadas entre las estaciones Burzaco y Adrogué, donde los pasajeros optaron por descender y caminar por las vías para llegar a su destino.
Desde el gremio La Fraternidad, que nuclea a los conductores, indicaron que la medida responde a la falta de avances en las negociaciones paritarias y a la necesidad de mejorar las condiciones laborales. El sindicato enfatizó que no se trata de una protesta gremial tradicional, sino de una acción preventiva para evitar poner en riesgo la seguridad de los pasajeros y el personal ferroviario debido al estado de las vías y las señalizaciones defectuosas.
Ante la interrupción del servicio ferroviario, muchos pasajeros optaron por buscar alternativas de transporte, generando una mayor demanda en el servicio de colectivos. Desde Trenes Argentinos, se informó que la medida afecta a más de un millón de pasajeros que utilizan los trenes cada día para trasladarse a sus trabajos o regresar a sus hogares.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión