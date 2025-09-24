Este miércoles 24 de septiembre, los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) circulan a una velocidad reducida de 30 km/h debido a una medida de fuerza impulsada por el gremio La Fraternidad. La protesta, que se extenderá durante toda la jornada, afecta a las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur.

Según informaron desde Trenes Argentinos, esta medida provocó demoras y cancelaciones en todos los ramales de las mencionadas líneas. La empresa calificó la protesta como "sorpresiva y encubierta", ya que no se emitió un comunicado oficial ni se publicó un aviso en redes sociales.

🚆 Demoras y cancelaciones en los trenes del AMBA: marcha lenta obligatoria 🚆



Todos los ramales del área metropolitana (Sarmiento, Mitre, Belgrano Norte, Belgrano Sur, San Martín y Urquiza) funcionarán a solo 30 km/h durante todo el día.



⚠️ Es parte de una medida de fuerza de… pic.twitter.com/LVLIWdm0Yn — El Nacional de Matanza (@NacionalMatanza) September 24, 2025

En las estaciones ferroviarias, los pasajeros enfrentan largas filas y aglomeraciones, lo que genera malestar entre los usuarios. En algunos casos, como en la línea Roca, se registraron formaciones varadas entre las estaciones Burzaco y Adrogué, donde los pasajeros optaron por descender y caminar por las vías para llegar a su destino.

🛤️ #TrenROCA INTERRUMPIDO

Se detuvo una formación entre Burzaco y Adrogué.

Los pasajeros abrieron las puertas y comenzaron a caminar por las vías.

Está interrumpido el servicio entre Korn y Temperley. pic.twitter.com/SblVxc0nMR — Jota Leonetti | Transito 🚘 (@jotaleonetti) September 24, 2025

Desde el gremio La Fraternidad, que nuclea a los conductores, indicaron que la medida responde a la falta de avances en las negociaciones paritarias y a la necesidad de mejorar las condiciones laborales. El sindicato enfatizó que no se trata de una protesta gremial tradicional, sino de una acción preventiva para evitar poner en riesgo la seguridad de los pasajeros y el personal ferroviario debido al estado de las vías y las señalizaciones defectuosas.

Ante la interrupción del servicio ferroviario, muchos pasajeros optaron por buscar alternativas de transporte, generando una mayor demanda en el servicio de colectivos. Desde Trenes Argentinos, se informó que la medida afecta a más de un millón de pasajeros que utilizan los trenes cada día para trasladarse a sus trabajos o regresar a sus hogares.

🔴🚆 LOS TRENES DEL AMBA CIRCULAN A 30 KM/H POR MEDIDA DE FUERZA DE LOS MAQUINISTAS



➡️ La protesta afecta a las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. Las formaciones avanzan a paso de hombre.



📺 @C5N pic.twitter.com/Qe3cguYRNe — Data Diario (@DataDiario) September 24, 2025