"Marcela (Losardo) me venía planteando su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene necesita otra actitud. Marcela no viene de la política y está agobiada. Ya el colmo es que Stornelli diga que la llamó para solidarizarse y ella ni lo conoce a Stornelli, no tiene el teléfono. Y verse envuelta en eso a alguien que no viene de la política es desgastante. Tengo 40 años de vida profesional con ella. Quiero que siga trabajando conmigo y no quiero que se vaya", señaló Alberto Fernández en declaraciones televisivas.

Y agregó: "Ella me ha manifestado su decisión y vamos a ver cómo lo ordenamos. Es una cuestión de tiempo y tengo que conseguir un reemplazante porque ella es muy importante".

Más allá de la salida decorosa que pretenda darle el Jefe de Estado, lo cierto es que Losardo viene siendo cuestionado por propios y extraños desde hace tiempo.

Los nombres que suenan para su reemplazo: Martín Soria y Ramiro Gutiérrez.