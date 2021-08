POR CHRISTIAN THOMSEN HALL

Lucas Boyanovsky tiene 42 años y es vecino del barrio de Munro. Su mujer es la Dra. Cecilia Pérez Alveolite, actual directora del Hospital Cetrángolo de Vicente López. Con ella tiene dos hijos: Pedro de 8 años y Nahuel, de 5. De joven se formó como constructor naval en el astillero Tandanor: "Un predio emblema de la construcción naval en Argentina que fue recuperado por Néstor Kirchner", se encargó de aclarar él mismo. Desde hace 18 meses, Boyanovsky se desempeña como Director de la Unidad de Gestión Local VIII que administra y ejecuta las políticas de la obra social en los municipios localizados en el cordón norte del conurbano bonaerense. Además, es el principal encargado del Plan de Vacunación de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de Vicente López, donde ya fueron inoculadas más de 210 mil personas.

Boyanovsky encabeza una de las tres nóminas del Frente de Todos que se presentan en la Comuna durante estas PASO. El precadidato a concejal, que consiguió la bendición de La Cámpora, se jacta de representar "la boleta de Cristina" en Vicente López. En sus redes sociales publicó varias fotografías donde se lo ve junto a la expresidenta y en su WahstApp tiene una imagen con Máximo Kirchner como foto de perfil. Desde su entorno destacan el trabajo que viene realizando con las distintas agrupaciones del kirchnerismo más duro. En esta nueva etapa como precandidato a concejal, convoca a "reparar la histórica inequidad social" del municipio. Además, en diálogo con LaNoticia1.com, resalta que desea "sumar a Vicente López al rumbo del proyecto nacional" que lideran Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

- ¿Qué fue lo que te motivó a presentarte como candidato a concejal en Vicente López?

Me parecía que era una oportunidad muy grande de dar los debates de fondo que hacen falta para Vicente López, en términos generales. Cristina lo plantea con muchísima sencillez y claridad cuando dice: 'La vida que queremos'. Y esto nos lleva a pensar cómo es el Estado que queremos para esa vida. Cómo son las políticas públicas para esa vida. Parte de la vocación de ir a estas elecciones, junto con un grupo muy grande de compañeros y compañeras, es poder sumarnos a ese debate. Nos involucramos en la campaña electoral porque queremos involucrarnos en el debate de cómo es la vida que queremos y cómo va a ser la salida de la postpandemia. Nosotros estuvimos muy involucrados en todo el trabajo de la pandemia, tanto en los cuidados como en la solidaridad con los vecinos y vecinas de Vicente López.

- En Vicente López el Frente de Todos no ha alcanzado la unidad y va con 3 listas a las PASO. ¿Esto juega a favor o en contra?

Nosotros construimos una propuesta electoral de mucha unidad, que si bien no abarca el 100%, está conformada por los movimientos sociales, la CGT, la CTA, La Cámpora y el Frente Renovador de Sergio Massa. Tratamos de construir una renovación de la política en Vicente López, que me parece muy necesaria. Y también es necesario que la oposición tiene que ser muy fuerte contra Mauricio Macri, perdón, contra Jorge Macri. Es que los confundo porque son muy parecidos. Nos parece que hace falta una renovación que exprese eso pero hay compañeros y compañeras que creen que hay que expresar otra cosa. Y por eso lo vamos a dirimir en las PASO que es la herramienta que la democracia ha construido para eso. No tengo dudas que luego de las primarias, todos trabajaremos juntos para las generales.

- Muchos que te conocen destacan tu capacidad para articular las distintas expresiones políticas dentro del kirchnerismo. Esa habilidad para el diálogo lograda en tu espacio, ¿es aplicable en el Concejo Deliberante para alcanzar acuerdos con otros bloques?

Todos los que conducimos procesos y trabajamos en la gestión, tanto pública como privada, tenemos que tener el diálogo como una herramienta. Ahora, en Vicente López tenemos una oposición muy restringida y Jorge Macri hace absolutamente lo que quiere. Parte del compromiso que tengo es construir una oposición más fuerte. Eso no significa que no haya diálogo y no haya consensos. Lo que no puede pasar es que haya políticas del Intendente que pasen por el Concejo Deliberante como si fuera una escribanía. Esto requiere de construcción de mayor fuerza y dar la discusión de cara a la sociedad. La votación de las excepciones inmobiliarias son uno de los tantos ejemplos que ocurren en el Concejo Deliberante y la sociedad ni se entera. Se entera recién cuando levantan una torre en medio de un barrio. Entonces hace falta diálogo. Pero también hace falta plantarse en los temas más profundos.

- Según tu óptica, ¿cuál es el tema más urgente que debería tratarse en el Concejo Deliberante?

El punto más grande es la desigualdad del abordaje las políticas públicas entre el este y oeste del municipio. Siempre se privilegia una zona por sobre otra, y en la zona privilegiada hay que trabajar fuertemente para cortar el boom inmobiliario que solamente está puesto en la especulación financiera y la construcción de torres y torres, que no son más que guardas de valor de grandes capitalistas y no de vecinos y vecina de Vicente López. De hecho, a esas grandes torres no se mudan ningún hijo o hija de vecino. Los hijos e hijas de vecinos de Vicente López que crecen, se tienen que ir del municipio. Entonces hay que discutir la expansión inmobiliaria en el este y la desigualdad de las políticas públicas en el oeste.

- Y en relación a este tema que planteás, ¿vas a proponer alguna política vinculada a los jóvenes y la problemática habitacional?

Sí, absolutamente. Es un eje que nosotros queremos laburar mucho porque el desarrollo inmobiliario hoy está puesto en la especulación financiera. Nosotros queremos discutir cómo es el acceso a la vivienda de los hijos e hijas de los vicentelopinos. Hemos tenido generaciones que se han ido del municipio porque comprar un inmueble en Vicente López termina siendo una cuestión de privilegiados pertenecientes a una porción muy pequeña de la población, que ni siquiera son vecinos de Vicente López. De hecho, la mayoría de los departamentos que se construyen en las grandes torres están vacíos y no se utilizan para resolver cuestiones habitacionales. Nosotros vamos a tener una política muy activa para frenar esos emprendimientos que modifican el estilo de vida de Vicente López. Y ese estilo de vida que queremos, vamos a defenderlo.

- Vas a presentarse a elecciones en un municipio que siempre es muy difícil para el peronismo ¿De qué manera van a intentar seducir a los vecinos?

Nosotros nos vamos a anclar en el acto constitutivo del Frente de Todos, que es la fuerte unidad de Cristina, Alberto y Massa. Nos vamos a anclar ahí para ir a interpelar a los vecinos y vecinas, y conversar para ver cómo sería una ciudad que verdaderamente incluya a todos. Y eso lo vamos hacer sin bajar ninguna de nuestras banderas. Pero sabiendo que tiene que haber una oposición distinta en Vicente López que pueda plantarse ante los temas cruciales. Eso hoy no ocurre y Jorge Macri hace absolutamente lo que quiere. Lo primero que tiene que hacer el peronismo de Vicente López es construir una oposición real. Y desde ahí ir construyéndonos como una opción de gobierno en nuestra ciudad.

- Acerca de la pandemia, ¿cómo viste la gestión municipal? ¿Y qué podés decir de la vacunación a cargo de agrupaciones afines al gobierno, como La Cámpora? Eso fue algo que en un principio estuvo muy cuestionado...

Nosotros, por decisión de Axel Kicillof, nos encargamos de la vacunación en Vicente López. Y lo hicimos sin ningún tipo de apoyo del municipio. De hecho, lo único que recibimos fue una campaña de boicot permenente y mediática. Fue una campaña en la que primero decían que la vacuna era veneno, después que no había dosis y ahora que hay muchas dosis. Y a eso lo que hicimos fue ponerle el cuerpo todos los días, de casa en casa y de lunes a lunes de 8.00 a 20.00. Esta semana Jorge Macri hizo campaña de desanimo por Twitter y nosotros le contestamos que en el municipio hay casi 220 mil personas con su primer dosis y casi 100 mil con segunda dosis. Y hay miles de jóvenes, de pibas y de pibes, que emocionan al verlos. Siempre dicen que la juventud no quiere al país, que se quieren ir, que no entienden nada. Y el nivel de solidaridad que hemos visto de estos chicos es muy emocionante. Al igual que en Pami, no hubo un solo día que hayamos cerrado la puerta de algún vacunatorio. Y estamos contentos por haber puesto el cuerpo de esa manera y por haber ayudado a la campaña de vacunación más grande de la historia.

- ¿Qué opinás de todo lo que ha pasado a partir del escándalo por las fotos de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos?

A mi me parece que hay que ir a los hechos concretos. Hay aciertos y hay errores. El presidente pidió disculpas, es la máxima autoridad institucional del país, y a lo que diga él yo no tengo mucho más que agregar. Del hecho concreto, puedo decir que nosotros tenemos una vacunación extraordinaria que logró impedir el crecimiento de la segunda ola. Y hoy empezamos aver la salida de la pandemia gracias a esa vacunación. Más allá de algún hecho particular, me parece que el hecho más importante de todos es cómo ha sido aplicada esa política pública donde hemos llegado a cada rincón de la Provincia, yendo casa por casa con vacunaciones domiciliarias buscando a los que todavía no se vacunaron. Y esto lo vamos a seguir haciendo hasta alcanzar el 100% de los vacunados porque es la única herramienta real para ganarle a la pandemia. Por eso, más allá de algún hecho puntual, lo concreto es la política pública que logró llevar adelante este Gobierno.