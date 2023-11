Con el 43,79% de los votos, el actual jefe comunal de Morón, Lucas Ghi, se impuso ante el candidato de Juntos por el Cambio (JxC), Leandro Ugartemendia, en la pelea por la intendencia del distrito de la zona Oeste del Gran Buenos Aires. El principal opositor local alcanzó el 31,55% de los sufragios. De esta manera, el alcalde peronista logró revertir los resultados de las PASO, cuando Unión por la Patria (UxP) cayó ante JxC en la sumatoria total.

En consecuencia, el vecino de Palomar, docente y periodista -quien llegó al poder por primera vez de manera interina en 2009 en reemplazo de Martín Sabbatella y luego ganó las elecciones en 2011 y 2019 (con una pausa entre esos mandatos por el triunfo de Ramiro Tagliaferro en 2015 ante Sabbatella)-, encabezará su tercer gestión al frente del Ejecutivo local, gobernando el período 2023-2027 en el distrito de la Primera Sección.

Con sus jóvenes 43 años y una extensa trayectoria política y profesional sobre sus espaldas, Ghi se perfila como unos de los dirigentes peronistas con mayor proyección de cara al futuro en el Conurbano. En una entrevista exclusiva con LaNoticia1.com, el Licenciado en Ciencias Políticas egresado de la UBA y presidente de la agrupación Nuevo Encuentro Morón, no esquivó ningún tema y dejó varias definiciones de cara al balotaje presidencial.

- Sos uno de los pocos intendentes que ganaron en las elecciones de octubre luego de revertir una derrota en las PASO. En tu caso, hasta sacando 12 puntos de ventaja al ‘Vasco’ Leandro Ugartemendía (JxC). ¿Cómo tomás todo esto que te pasó en tan poco tiempo?

- Me lo tomo con más responsabilidad que antes. Ya me sentía con la obligación de trabajar en función de las expectativas de nuestra comunidad. Imagínate ahora con estas ratificaciones, es más compromiso, es más responsabilidad que intentaremos llevar adelante de la mejor manera.

- Desde Unión por la Patria muchos se refieren al próximo balotaje presidencial como la elección más importante de los últimos 40 años. ¿Vos qué consideración tenés sobre la definición del domingo?

- La verdad es que nosotros estamos trabajando intensamente para coronar el proceso que va a consolidar a Sergio Mata como presidente el próximo domingo 19. Sabemos que es el mejor proyecto del país el que él expresa, el que él encabeza, el que él sueña. No es lo mismo para Argentina tener o no tener vínculos comerciales con Brasil y con China. No es lo mismo que se privilegie la tenencia de armas; no es lo mismo que se permita alegremente la comercialización de órganos; no es lo mismo pensar en que Argentina puede tener el prestigio que tiene en materia de derechos humanos a nivel internacional o dilapidarlo por una mirada negacionista. No es lo mismo tener una obra pública que no tenerla; no es lo mismo una educación y una salud o no tenerla. No es lo mismo que los derechos de la sociedad pase a convertirse en el privilegio de algunos pocos sectores. La verdad es que todo eso se pone de manifiesto y es en lo que vamos a trabajar de cara al balotaje.

- Si hubo algo que caracterizó a esta elección fue una campaña bastante violenta. ¿Esto tuvo réplicas a nivel local? ¿Cómo creés que será la relación con la oposición a partir del 10 de diciembre dentro del Concejo Deliberante, donde el oficialismo ya no tendrá mayoría?

- Con mucho diálogo, como lo viene siendo desde hace años. Nosotros no imponemos nada, los consensos se irán dando en medianos plazos, en largos plazos, pero siempre intentando acordar. El Concejo Deliberante es la arena de liberación natural de los proyectos de los distintos intereses que hay en la ciudad pero siempre intentando primar el bien general, el interés común por sobre las posiciones particulares.

- Muchos intendentes se hicieron fuertes en estas elecciones. Zamora le ganó al massismo en Tigre. Y Valenzuela revirtió la derrota de las PASO haciendo campaña con una tijera. ¿Creés que los intendentes hoy tienen un liderazgo más fuerte al que tenían tiempo atrás?

- Sí, totalmente. Creo que sí. Y eso es fruto de la reconfiguración de los municipios. Los intendentes somos hoy gestores de un desarrollo integral de la ciudad y eso ha provocado que muchos intendentes, más allá de la fuerza política, ejerzan un predicamento relevante ante la opinión de sus vecinos y vecinas y que cuando hay gestiones, cuando hay que defender los vecinos, independientemente de la pertenencia política, los respalden. Y está bien que el vecino los respalde, lo que no está del todo bien es que un intendente diga: ‘bueno, vótenme con fulano o mengano, a mí me da lo mismo’, porque se supone que uno tiene un conjunto de ideas, de valores, de orientación de país que no debería ser indiferente. Pero bueno, eso es una decisión de cada intendente. Nosotros acá estamos trabajando con mucha intensidad para que a partir del 10 de diciembre podamos seguir mejorando nuestro municipio y nuestro país.

- Te llevo al ámbito local. Una de las mayores preocupaciones de los vecinos es la inseguridad. Vos mismo fuiste víctima de un robo a principio de año cuando te asaltaron en la puerta de tu casa en Palomar. ¿Cómo se hace para combatir este flagelo que nos afecta a todos?

- En el tema de la seguridad hay que plantarse de manera complementaria entre la Provincia, la Nación, el Poder Judicial. Pero no sólo eso, también con los vecinos organizados en los foros y con el municipio día a día tratando de ir volcando recursos, invirtiendo para que la situación efectivamente sea la que nosotros, los vecinos de Morón, nos merecemos. En materia de seguridad es fundamental el trabajo conjunto con la Provincia y con la Nación. Por eso también es importante la elección del domingo.

Hablemos de Transporte. Que mal que viaja la gente, eh. Los laburantes que viven en zona oeste o en cualquier parte del Conurbano y tienen que viajar al trabajo, la pasan realmente mal. Colectivos llenos, paros de bondis, piquetes, cancelaciones de trenes… ¿Qué se hace con todo eso?

- Yo creo que el Transporte está entre las asignaturas pendientes, definitivamente. Nosotros estamos inaugurando en los próximos meses, un servicio nuevo de tren de pasajeros en el tren Sarmiento y el tren San Martín. Estamos trabajando también para aumentar las frecuencias de las líneas comunales, estamos colocando tres puentes sobre la barrera del Sarmiento, de manera que los pasos a nivel vayan progresivamente cerrándose y, de este modo, la frecuencia del tren se pueda incrementar. Sabemos que es una asignatura pendiente, que es un déficit que tiene el área metropolitana. Y que en el caso nuestro, junto con la Provincia y ojalá que la Nación también, si Sergio es electo presidente, podamos tomar las medidas necesarias para seguir mejorando porque eso es la calidad de vida, no tenemos duda.

- Cristina Kirchner y Alberto Fernández parecen totalmente apartados y es Sergio Massa quien aparece tomando un rol protagónico de cara al balotaje, llamando a un gobierno de unidad. ¿Esto es por algo en especial? ¿Cómo ves la campaña del oficialismo?

- No tengo dudas en la vocación de Sergio por ser gobierno de unidad, que va a convocar a su criterio a los que considere que están en mejores condiciones para desempeñar distintas responsabilidades porque la Argentina lo necesita. Y Alberto y Cristina obviamente serán fuente de consulta permanente. Han ejercido en ambos casos la presidencia y como forman parte del mismo espacio político, estamos de acuerdo que estarán a disposición cada vez que Sergio necesite recurrir a ellos.

- Además de intendente sos docente. Entre 2015 y 2019 te vimos dando clases en distintas escuelas y universidades públicas. ¿Estás preocupado por lo que pueda llegar a pasar a partir de todo lo que se habló Milei y las propuestas que plantea para la educación?

- Sí, sí me preocupa. Me preocupa porque necesitamos la educación como la herramienta de democratización del conocimiento ¿no? Sin conocimiento no hay posibilidad de pensar en un futuro mejor, desde la mano del saber, del conocimiento, de nuevas herramientas y competencias como una persona, una familia puede aspirar a estar mejor y evolucionar positivamente. Cualquier propuesta que vaya en dirección contraria, que restrinja, que mercantilice, que limite el acceso a un espacio educativo, para nosotros es malo.

- Hablando de Milei, ¿cómo tomaste las declaraciones de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarroel, en torno a todo lo que se habló de la dictadura y los genocidas?

- Con preocupación, porque por un lado se desentiende de los postulados de memoria, verdad y justicia, que han distinguido nuestro país y que lo hacen factible de estar en lugares destacados en este sentido, a nivel internacional, pero además preocupado en relación al efecto que esto puede tener en el futuro. Si no hubo terrorismo de estado, si lo que hubo según ella fueron excesos, desbordes en el ejercicio del poder, probablemente puedan volver a denominar así prácticas abusivas en el ejercicio del poder y que efectivamente lo llegan a detentar otra vez.

- Ahora, habiendo un montón de cuestiones para discutir en campaña, como la inflación, la inseguridad… ¿Te sorprende que se esté discutiendo esto?

- La verdad que un poco sí. Yo creo igual que más allá de que ellos no quieran entenderlo, hay un acuerdo democrático muy consolidado y se vio reflejado también cuando la Corte quiso aplicar el 2 por 1 para delitos de lesa humanidad. En aquella oportunidad, en pocas horas se movilizaron millones de personas y la Corte tuvo que dar marcha atrás con ese principio. Pero bueno, también se verá qué pasa con resultados de las próximas elecciones.

"Deseamos que el año que viene nos podamos dar el gusto de estar en la Primera División".

- Por último, conozco de tu amor por el Deportivo Morón. ¿Qué esperas para el ‘Gallito’ en los próximos 4 años en los que vas a estar nuevamente como intendente?

- Yo espero que siga creciendo, que siga nucleando cada vez más vecinos y vecinas, que sea un espacio donde nuestros pibes y pibas se eduquen, se formen, crezcan, adquieran valores, construyan vínculos y amistades que los van a acompañar durante toda la vida. Y que disfruten de la actividad física, del deporte, que es algo muy agradable, tanto en el Deportivo Morón como en todos los clubes que tenemos aquí. En la escuela, afortunadamente hay muchos chicos y chicas. El club está en una fase expansiva, en la mayoría creciendo, renovándose, incorporando disciplinas nuevas, y eso la verdad que para nosotros es muy auspicioso y lo acompañamos. Nosotros intentamos impulsar eso también desde el Estado, porque los clubes son socios estratégicos en la labor de todo gobierno y en particular el Deportivo Morón, porque obviamente tengo un especial afecto y también deseamos que el año que viene nos podamos dar el gusto de estar en la Primera División.

- ¿Ah sí? ¿Tu sueño es ver a Morón en Primera en tu próximo mandato?

- Si, hacia eso vamos.