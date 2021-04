Lucas Ghi señaló que el Hospital Municipal y el sistema sanitario "tiene como tendencia el crecimiento de los casos, y el cuello de botella lo tenemos cada vez más cerca. Estamos, más o menos, en un 80% de ocupación de camas, computando la salud pública y privada”.

Así, señaló que la diferencia con el año pasado es que "tuvimos una buena cantidad de días para reorientar el sistema sanitario, casi de manera exclusiva, para la emergencia Covid-19. Hoy no nos pasa eso, entonces esa transición deberíamos hacerla en menor tiempo porque tenemos el límite de la capacidad de respuesta muy próximo”.

En referencia al plan de vacunación provincial público, gratuito y optativo contra COVID-19, Ghi destacó el gran porcentaje de personas vacunadas en el distrito aunque reconoció: "Nos hubiese gustado tener a toda la población objetivo vacunada".

"En el transcurso de estos días estarían llegando nuevos lotes de vacunas, tanto Sputnik V como Sinopharm, y a fin de este mes debería llegar un lote importante de AstraZeneca”, adelantó.

Sobre este tema, el Municipio busca vacunar a los casi 120 mil vecinos y vecinas que son parte de la población objetivo en Morón, de los cuales ya se vacunaron 65.906 personas.

El funcionario tabién destacó que renovaron "todos los comodatos de los, aproximadamente, 20 respiradores que les dimos a las distintas clínicas de Morón para fortalecer su capacidad de gestión sanitaria”.

Ghi también se refirió al cronograma de elecciones de medio término y opinó: “creo que no están dadas las condiciones para hacer las PASO en agosto. No por lo que implica la jornada de ese domingo, si no por todo el momento previo".

"Las elecciones suponen una dinámica proselitista, donde tiene que haber actividad, encuentro y militancia, y mucho de eso, inexorablemente, supone estar con otros y otras, movilizándose. Pensar que algo de eso pueda pasar en los días previos a agosto no pareciera ser del todo prudente. Creo que lo mejor sería poner una postergación, y sí se postergan las PASO, consecuentemente, habría que postergar las Generales, y entiendo que hay deliberaciones con la oposición para llegar algún acuerdo en torno a eso”, finalizó.