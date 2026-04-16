El abogado defensor de Lucas Pertossi, Ignacio Nolfi, solicitó la excarcelación del imputado en el marco de la prisión preventiva, al considerar “excesiva” la duración de la medida.

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El joven ex rugbier de Zárate, fue condenado a quince años de prisión como partícipe necesario en el asesinato de Fernando Báez Sosa ocurrido en enero de 2020.

De acuerdo con el escrito presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores, la defensa requirió la aplicación de una medida alternativa menos gravosa, como el arresto domiciliario, el monitoreo electrónico o la obligación de presentaciones periódicas ante la Justicia.

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El planteo se da luego de que el letrado ya hubiera solicitado, en instancias anteriores, la nulidad de la condena contra el rugbier. En esta oportunidad, la defensa centró su argumento en la extensión de la prisión preventiva y en la situación procesal actual de la causa.

Asimismo, argumentó que ya no existen riesgos procesales que justifiquen la continuidad de la detención y mencionó que Pertossi inició estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

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Finalmente, la defensa consideró que “los peligros procesales que pudieron haber justificado” la detención “en las etapas iniciales del proceso” estarían “debilitados con el transcurso del tiempo y con el propio desarrollo del proceso penal”.