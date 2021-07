por Aldana Farinelli

Las noticias en torno a la variante Delta en el mundo ponen el foco en al aumento de casos en países como Estados Unidos y la advertencia de la Organización Mundial de la Salud por la alta tasa de mortalidad, pero ¿Qué saben los especialistas a la fecha?

Lucía Cavallaro es presidenta de la Sociedad Argentina de Virología y se mostró positiva con la respuesta de las vacunas frente a las nuevas variantes por lo que llamó a confiar en el proceso de inoculación aunque advirtió: "no debemos arriesgar seguir incorporando mutaciones y cambios sobre ese genoma".

¿Qué se sabe de la variante Delta?¿Se puede considerar como más peligrosa?

Lo que está descrito y publicado y dicho es que efectivamente es más transmisible que la variante del Reino Unido que es con la que está más comparada porque luego de haber emergido en India en octubre de 2020 luego pasó a Inglaterra y fue como el primer lugar donde se diseminó desplazando casi totalmente a la variante del Reino Unido, de modo tal que ya teniamos que la variante del Reino Unido, que hoy se llama Alfa en la nueva denominación, y practicamente primero había desplazado a todos los linajes anteriores. Hoy más del 98% de los diagnósticos o de lo que se secuencia resulta en la variante Delta en el Reino Unido

Lo que se estima es que es un 50 o 60% más transmisible que la variante del Reino Unido (Alfa), de modo tal que si lo referimos con el virus original sería el doble de transmisible y pareciera ser que puede ser más virulenta, que puede dar mayor severidad en las infecciones. Hay un ligero cambio en la sintomatología que produce en los individuos infectados,

¿Cuál es el cambio sintomatológico?

Por ejemplo, a lo mejor da menos tos que lo que se veía antes, pero tampoco está tan científicamente demostrado. Parece que puede producir más dolor de cabeza, menos tos. La patología en las infecciones graves no hay cambio y lo que se ve es que el mayor número de infecciones se producen en los individuos que no están vacunados. Se ve un gran impacto en que la mayoría de los individuos son jóvenes.

La vacuna puede protegerte de que no hagas una infección grave o que requieran la hospitalización o que se produzca la muerte del individuo infectado, pero no significa que puedas prevenir la infección. Entonces si te infectas, depende de la cantidad de virus que se producen en el individuo afectado, va a ser la posibilidad de transmisión. Pareciera que contagia con más alta carga en las vías respiratorias superiores en aquellos casos que no son graves y eso hace que facilite la diseminación.

¿Cuál es la efectividad de las vacunas que existen hasta el momento con las nuevas cepas?

La realidad es que lo que se está viendo es que con un esquema completo de vacunación tenes una protección arriba del 80 y 90% y en algunos casos para algunas situaciones por algunas variantes casi del 100%, serían eficaces para proteger de la infección grave. No está tan demostrado si además puede proteger de que no te infectes, pero si que no hagas una infección grave. Con una sola dosis hay un menor nivel de protección frente a la Delta, frente a las otras tiene un nivel de protección similar, un poco se había sugerido con la variante Sudafricana o Beta que a nosotros no ha ingresado o no la tenemos circulando.

Si haces una prueba de neutralización in vitro puede salir como resultado que protege un poco menos, pero ahí estás midiendo solo una rama de la respuesta inmune que sería la respuesta inmune humoral o los anticuerpos neutralizantes, mientras que después en la respuesta completa implica también la respuesta inmune celular con células que destruyen células infectadas, con lo cual es mucho más amplia y más protectora que lo que podemos medir in vitro

¿Hay alguna vacuna con mayor efectivas que las otras en cuanto a nuevas variantes?

Las que pueden tener una eficacia menor son las que también muestran menor eficacia frente al virus original y que tiene que ver con el tipo de vacuna, con cómo está diseñada la vacuna, pero en la práctica creo que no es para minimizar porque el problema que tenemos nosotros con estas variantes es que cada vez que los virus se sigan transmitiendo entre individuos siempre tiene posibilidad de seguir cambiando o incorporar más mutaciones, entonces están dándole todo el tiempo la oportunidad de que cambie. Si bien hasta ahora pareciera que estamos con la posibilidad de poder estar protegidos con las vacunas que disponemos, no debemos arriesgar seguir incorporando mutaciones y cambios sobre ese genoma.

¿Qué opina sobre la posibilidad de combinar vacunas?

Hay muchos estudios que se están haciendo en el mundo y, en general, dan resultado, resultan beneficiosos sobre todo en aquellas vacunas donde tenes que la primera y la segunda dosis es exactamente igual, es decir el mismo inmunógeno de la primera dosis es el de la segunda.

La única vacuna que es distinto el componente de la dosis 1 y 2 es la Sputnik V donde el componente 2 es distinto. El adenovirus vector que lleva la proteína de SARS-CoV-2 es distinto, el resto usa, para aquellas vacunas que usan el formato de un virus no replicativo, como ser un adenovirus en el caos de AstraZeneca las dos dosis es exactamente igual, la de Johnson & Johnson está recomendada para única dosis, Cansino también, entonces se podría permitir.

¿Cuál es la ventaja de combinarlas?

Probar si cambiando se mejora la eficacia, si el organismo del individuo vacunado levanta un cierto nivel de respuesta inmunológica hacia el vector, como en el caso de las vacunas adenovirus. En ese caso particular al dar vos un adenovirus distinto al que se utilizó en la primera evitas que esa respuesta inmune te neutralice parte del virus que va formando parte de la vacuna. Por ejemplo le pones 10 mil partículas virales no replicativas, son los adenovirus, en la primera dosis si luego el sistema inmune del individuo levanta una respuesta inmunológica frente a la proteína del SARS-Cov-2 que es lo que vos queres que el sistema inmune haga, pero tambien podria dar alguna especie de respuesta residual hacia alguna proteína del adenovirus entonces en la próxima dosis lo que puede pasar es que esos anticuerpos, que a lo mejor porque hagan cruce por alguna respuesta con algún adenovirus anterior que uno estuvo en contacto, si hay algún tipo de respuesta previa o alguna respuesta que puedan cruzar o neutralizar tu vacuna cuando aplicas la segunda dosis en lugar de 10 mil partículas virales quizás es como si aplicaras 9500 o 9000 porque mil van a ser neutralizadas o sacadas y van a impedir que puedan entrar a la célula estos anticuerpos que generó el sistema inmunológico.

¿De qué dependen los efectos adversos de la vacuna al momento de su aplicación?

Depende de cada individuo. Cada individuo tiene un brackround genético único, salvo que tengas algun gemelo por el mundo, pero tenés un padrón genético exclusivo, tenés la edad, el sexo, las enfermedades que te acompañan o no. Los jóvenes tienen un sistema inmunológico mucho más reactivo y potente que lo que pueda tener una persona grande y cuanto más subís en la escala etaria menor potencia tiene. El sistema inmunológica sufre de un proceso de senescencia, que sería como pensar en un envejecimiento del sistema inmune, pero a partir de los 50 años, no es desde los 80, es decir ese envejecimiento empiezan con baja velocidad, pero ya a los 45 años pueden empezar a sufrir una especie de senescencia, eso significa que ya todos los elementos del sistema inmunológico no van a estar con tanta potencia y capacidad para responder ante algo extraño como en un joven. Ese malestar que los jóvenes sienten cuando le dan la vacuna es una reacción a que te han inoculado una vacuna con un número importante de adenovirus no replicativos, pero es normal, es un buen feedback de que está funcionando todo perfecto. Los efectos moderados o leves que no te complican la vida, deben ser muy bien recibidos porque uno tiene que tener claro que poder estar vacunado siempre es infinitamente preferible a ser la excepción, aun cuando estén en un grupo etario que sospechen que no les va a pasar nada porque tampoco es una regla que se cumple siempre. Es cierto que en general los jóvenes sanos sin factores de riesgo asociados pueden hacer infecciones que sean menos importantes o severas, pero nunca tenés la plena seguridad. Siempre la elección tiene que ser vacunarse y sentir que recibir la vacuna es un premio y un gran beneficio, es como que sos un privilegiado de poder vacunarte porque hay millones de personas en el mundo que no les ha llegado la vacuna y que nos les va a llegar probablemente hasta el 2024.

Es muy importante como a nivel poblacional e individual, la vacunación tiene sentido si todos o la mayoría nos podemos vacunar, sino la vacunación no logra cortar la transmisión del virus. Necesitamos una gran cantidad de individuos inmunes para que pueda no darle la posibilidad al virus de que se siga transmitiendo. Todo aquel que no se vacuna, si bien la vacuna no es obligatoria y es una decisión individual, creo que en esta situación diferente a este virus es una picardía enorme que la gente pierda la posibilidad de vacunarse y crea los mensajes que no son ciertos. Las vacunas han demostrado ser muy seguras. Ya son como 2 millones de dosis que se han aplicado, todas las vacunas que hay disponibles son seguras, eficaces y siempre son la mejor opción ¿Cuál es la vacuna preferida? La que te toque es la que está bien

Se anunció la compra de vacunas Moderna, ¿Qué se sabe y como es su tecnología?

La tecnología de las vacunas RNA ha funcionado muy bien, ha dado muy alta la eficacia, de todas maneras esta partida de vacunas que se compró recién van a ser entregadas en el primer trimestre del 2022 y ahora se discute la dosificación, osea que va a haber tiempo para estar seguros que cuando lleguemos a vacunar a los niños, ahora creo que sobre todo está pensado en que cuando se apruebe para ser aplicada en la franja etaria de 12 a 18 la Argentina pueda usarla. La de Sinopharm se está usando en niños mayores de 3 con muy buenos resultados, asique es otra opción que tenemos. La otra cosa que se está evaluando con la de Moderna es la dosificación, es decir en utilizar menos cantidad para inocular y se ve que hay buena respuestas asique quizas tengamos esa posibilidad de haber comprado 20 millones de vacunas nos signifique que después son 80 millones para poder aplicar porque se puede usar ¼, eso está por verse. Es posible que a la mitad se pueda bajar la dosificación y siempre se dosifica en función de los kilogramos de peso que tiene un individuo, los niños deberían usar una dosis mucho más pequeña que un adulto el día que poder vacunar a los niños. Creo que por suerte tenemos un flujo de vacunas que asegura que no se interrumpa la campaña y que tengamos al mayor número posible de individuos con dos dosis.