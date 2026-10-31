El cantante Luciano Pereyra, oriundo de Luján, protagonizó un divertido intercambio con Mario Pergolini al hablar sobre su próxima presentación ante el papa León XIV, durante la visita que el pontífice realizará a la Argentina.

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En una entrevista con el conductor, el artista contó que tendrá la posibilidad de interpretar entre tres y cuatro canciones frente al Papa. Sin embargo, la charla tomó otro rumbo cuando Pergolini comenzó a analizar la letra de uno de sus temas y puso en duda si era apropiado cantarlo en un encuentro religioso.

El conductor repasó algunos versos de una de las canciones de Pereyra, en particular aquellos que hablan de la soledad, la fe y la ausencia de una persona. "Con la fe estamos, estamos bien", respondió el músico, siguiendo el juego.

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"¿Qué problema tenés con la letra?": Mario Pergolini analizó la canción que Luciano Pereyra le dedicó al papa, bajo la atenta mirada del cantante. #OtroDíaPerdido https://t.co/aOWz3bEOUW — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) October 31, 2026

La discusión ficticia subió de tono cuando Pergolini reparó en la frase "Tu ausencia no me deja respirar". "¿Cómo que no? ¿Te vas a enojar por una canción?", retrucó Pereyra, entre las risas del público.

El conductor continuó con sus observaciones y cuestionó también el verso "Solo ese beso que está en tu boca me llega al alma". El cantante defendió la letra con una explicación sencilla: "¿Vos con qué das un beso? ¿Con la mano? No, vos das un beso con la boca".

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Más allá del divertido cruce, Pereyra contó que ya tuvo la oportunidad de cantar ante un Papa. Fue en el año 2000, durante el Jubileo celebrado en Roma, cuando interpretó "Solo le pido a Dios", de León Gieco, frente a Juan Pablo II.

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"Ahí teníamos la opción solo de una canción. Y ahora me están dando la posibilidad de tres canciones, con opción por ahí a cuatro", explicó.

Pergolini también aprovechó para recomendarle otro tema de su repertorio: "Si no estuviera", la canción que el conductor dijo que más le gusta del artista. Pereyra respondió con humor y destacó que llevan muchos años de amistad.

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El cantante todavía no confirmó qué canciones integrarán el repertorio que llevará ante León XIV, pero su próxima presentación tendrá un antecedente especial: hace 26 años ya había cantado frente a un pontífice.