Cámera explicó que "hasta ahora ha habido un control ecológico porque estaba el virus de Manaos en mucha cantidad. En el hemisferio norte se vio que cuando descendieron las otras variantes, por el efecto de la vacuna o por la misma dinámica que tienen las olas, apareció la Delta. Es decir que esta cepa necesita tener el terreno libre".

Añadió que “esperemos que sea una ola pequeña y si no aparece es el escenario ideal. Además, si la podemos demorar lo más posible vamos a tener mucha más gente vacunada. No creo que ocurra lo que sucedió en el hemisferio norte”. En ese sentido, señaló que cuando se habla de aperturas , “lo fundamental es sostener las medidas sanitarias".

Con respecto a las PASO, Cámera dijo que hay que “tener en cuenta los horarios, para que no se aglomere la gente en las colas y que el flujo sea constante”. Reiteró que “por eso no podemos dejar de usar el barbijo, aún al aire libre y airear los ambientes. Nosotros creemos que vamos a volver a la normalidad de 2019, pero eso no va a ser así".