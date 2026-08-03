Luján volvió a convertirse en punto de encuentro para la fe, la cultura y la tradición con la realización de la 70° Peregrinación de la Virgen de Copacabana, una celebración que convocó a cientos de familias, peregrinos y representantes de distintas comunidades.

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La jornada estuvo marcada por la emoción y la devoción de los participantes, que se acercaron para acompañar una tradición que, con el paso de los años, se consolidó como una de las expresiones culturales y religiosas más importantes de la ciudad.

El intendente Leo Boto participó del encuentro y destacó el valor de mantener vivas estas celebraciones que reúnen a distintas generaciones. "Luján volvió a ser punto de encuentro para la fe, la cultura y la tradición", expresó a través de sus redes sociales.

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Además, el jefe comunal agradeció a los vecinos y peregrinos que hicieron posible la jornada, y resaltó que la peregrinación "forma parte de la identidad" de la comunidad lujanense.

La celebración de la Virgen de Copacabana reúne cada año a integrantes de la colectividad boliviana y a vecinos de toda la región, en una jornada donde conviven la espiritualidad, las expresiones culturales y el sentido de comunidad.

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70° peregrinación de la Virgen de Copacabana 🇧🇴 pic.twitter.com/PSHsOzITOc — Ezequiel Maldonado (@ezmaldonado) August 2, 2026