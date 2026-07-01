El intendente de Luján, Leonardo Boto, anunció este miércoles el cierre definitivo del Basural Municipal, que durante más de cinco décadas funcionó como sitio de disposición final de residuos a cielo abierto sobre la Ruta Provincial 192.

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Según informó el Municipio, desde el 1° de julio la totalidad de los residuos domiciliarios generados en el distrito comenzó a ser trasladada de manera directa al CEAMSE para su disposición final, como parte de una reorganización integral del sistema de gestión de residuos.

La medida implica el cierre operativo del predio y la implementación de un estricto control de accesos, además de vigilancia perimetral, con el objetivo de impedir el ingreso de residuos domiciliarios y garantizar el cese definitivo de la actividad.

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Desde la comuna señalaron que esta decisión permitirá reducir de manera progresiva los impactos ambientales que históricamente generó el basural, entre ellos la presencia de humos y malos olores que afectaban a la zona.

En paralelo, el Municipio puso en marcha un plan de transición destinado a los recuperadores informales que desarrollaban tareas en el predio. La iniciativa contempla instancias de capacitación e integración a un sistema cooperativo, con eje en el fortalecimiento del Centro de Reciclaje Manuel Belgrano.

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Estas acciones cuentan con el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el objetivo de consolidar fuentes de trabajo, mejorar las condiciones laborales y fortalecer un esquema sostenible de recuperación de materiales reciclables.

Además, la administración local informó que profundizará las políticas de separación de residuos en origen y recolección diferenciada, mediante la ampliación de los puntos verdes, campañas de educación ambiental y la difusión de guías para la correcta clasificación de los desechos.

Finalmente, el Municipio adelantó que continuará las gestiones administrativas, jurídicas y patrimoniales necesarias para reactivar y concretar la construcción del Centro Ambiental Laudato SI, una obra considerada estratégica para consolidar el nuevo modelo de gestión integral de residuos en el distrito.