El Vaticano confirmó este miércoles que el papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre como parte de una gira por Sudamérica que también incluirá Uruguay y Perú. Entre las ciudades elegidas figura Luján, donde se espera uno de los momentos centrales de la visita al principal santuario mariano del país.

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El anuncio fue realizado por el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien informó que el Pontífice recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba, aunque el cronograma detallado será difundido en las próximas semanas.

Para la provincia de Buenos Aires, la visita representa un hecho histórico. Será la primera vez en más de cuatro décadas que un Papa visite la Basílica Nuestra Señora de Luján, luego de la presencia de Juan Pablo II el 11 de junio de 1982. Además, será la primera visita de un Pontífice a la Argentina desde el viaje de Juan Pablo II en 1987, ya que Francisco nunca regresó al país durante su pontificado.

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ARGENTINA VA A RECIBIR AL PAPA 🦁🦁



Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año.



Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro… — Javier Milei (@JMilei) August 5, 2026

Según informó el medio local EL CIVISMO, en Luján se prevé la celebración de una misa multitudinaria en la plaza Belgrano, frente a la Basílica, aunque la organización definitiva dependerá del programa oficial que difundirá la Santa Sede en las próximas semanas.

El mismo medio señaló además que la confirmación de la visita fue el resultado de un proceso de gestiones diplomáticas en el que participó la lujanense Úrsula Eyherabide, jefa de la Sección Cultural, Turismo Religioso y Protocolo de la Embajada Argentina ante el Vaticano e integrante del equipo del embajador Pablo Beltramino.

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La gira apostólica comenzará el 6 de noviembre en Uruguay, con actividades en Montevideo, Paysandú y Florida. Luego, el Papa arribará a la Argentina el 8 de noviembre, donde permanecerá hasta el día 11, antes de continuar viaje hacia Perú, con escalas en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina.



Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica.



El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de Noviembre.… pic.twitter.com/xtPALCwigg — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 5, 2026

Tras conocerse la confirmación, el Gobierno nacional celebró la noticia. El presidente Javier Milei afirmó que la visita será "un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para el país", mientras que el canciller Pablo Quirno recordó que la invitación formal había sido entregada personalmente al Santo Padre durante un encuentro realizado en el Vaticano meses atrás.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Argentina destacó que la llegada del Pontífice constituye "un acontecimiento de gracia para toda la Iglesia y para nuestra patria" y convocó a las comunidades católicas de todo el país a prepararse para recibir al sucesor de Pedro.

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La visita de León XIV tendrá uno de sus capítulos más significativos en Luján, ciudad considerada el corazón de la devoción mariana en la Argentina y destino de millones de peregrinos cada año. Allí, el Papa encabezará una actividad que volverá a colocar a la ciudad bonaerense en el centro de la agenda religiosa internacional.