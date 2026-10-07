Luto en la música nacional y latinoamericana: A los 81 años murió Piero
Fue reconocido a nivel nacional e internacional por sus canciones "Mi Viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo". Pasó sus últimas horas internado en el Hospital Italiano
Piero De Benedictis murió este miércoles a los 81 años en Buenos Aires, luego de permanecer internado durante dos días.
El mensaje publicado en su página oficial fue el siguiente: “Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegado. Su familia y amigos, agradecemos los saludos. Buen viaje querido Piero”.
Nacido en Italia en 1945 y radicado en la Argentina desde los 3 años, desarrolló una extensa carrera desde la década del ’60 y se convirtió en una de las voces más reconocidas de la canción popular y social latinoamericana identificado con temas como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.
La familia de Piero está compuesta actualmente por cuatro hijos y nietos (su hermana Gabriela, falleció el año pasado), quienes también están vinculados al arte y la música.
En 1976, tras el golpe de Estado, decidió abandonar la Argentina y refugiarse en España durante casi cuatro años, en la provincia de Guadalajara, en el municipio de Utande. Antes de volver a la Argentina, se radicó en Bogotá, Colombia, lo que marcó el inicio de una larga relación con este país hasta la actualidad.
Durante su carrera, demostró su compromiso social y político en diferentes causas tanto en Colombia como en Argentina. En 1998 el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, lo designó secretario de Cultura.
Pese a pasar sus últimas horas internado en el Hospital Italiano, Piero seguía trabajando activamente y su obra siendo considerada a nivel internacional.
En abril de este año había realizado una serie de conciertos en Bogotá, donde volvió a presentar canciones de “La sinfonía inconclusa en la mar”, acompañado por actores y bailarines. Además, hace algunos días, Piero había agradecido la inclusión de “Io Vengo” ("Yo vengo" en español) una canción que interpretó en italiano , y que se popularizó en español durante los inicios de su carrera, durante la apertura de un desfile de Saint Laurent en París de la colección Verano 2027.
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