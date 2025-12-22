Un hombre de 50 años realizó un macabro hallazgo mientras cortaba el pasto en el fondo de la casa que alquila en La Plata: al remover la tierra, descubrió huesos humanos enterrados. De inmediato dio aviso a los dueños del inmueble y a la Policía bonaerense.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en una vivienda ubicada sobre la calle 150, entre 57 y 58, en la localidad platense de Los Hornos, una zona residencial de la capital provincial.

Personal policial confirmó la presencia de un cráneo y otros restos óseos, preservó la escena y dio intervención a Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes.

La principal hipótesis de los investigadores indica que en la casa habrían vivido anteriormente estudiantes de Medicina, lo que explicaría la presencia de huesos utilizados como material de estudio. En el lugar también se encontraron apuntes y elementos vinculados a esa carrera.

El hombre que realizó el hallazgo declaró que vive en la vivienda desde hace aproximadamente un año y que desconocía por completo la existencia de restos enterrados.

A pesar de la hipóótesis inicial, se abrió una investigación judicial. La causa fue caratulada como “Hallazgo de restos óseos” y quedó en manos de la UFI N°2 de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki.

No es el primer episodio similar en la capital bonaerense. En 2022, estudiantes universitarios encontraron restos humanos enterrados en una pensión del barrio El Mondongo, en un caso que también fue vinculado al uso académico del material.