"Lamentablemente, con el correr de los meses, Alberto Fernández ha destruido el valor de la palabra presidencial. Todos hemos concluido que tenemos un mentiroso serial. El kirchnerismo se pelea con la información científica e inventa relatos de la deuda y la herencia, que son mentira. Ojalá yo hubiese tenido la herencia en 2015 que él tuvo", indicó Mauricio Macri en declaraciones televisivas.

En este sentido, añadió que al momento de asumir como Jefe de Estado "el kirchnerismo se había gastado hasta depósitos en dólares de la gente para sostener una apariencia económica", mientras que al momento de entregar el Gobierno brindó "casi un equilibrio fiscal" que "ahora todo se ha vuelto a desequilibrar, hoy estamos mucho peor que hace dos años".

Por otro lado, Macri se refirió a las elecciones y afirmó que tiene dos preocupaciones, la fiscalización de los comicios y "el éxodo de los jóvenes". "Los entiendo porque han destruido la esperanza, escuchar a un Presidente que no cree en la meritocracia es veneno puro, pero esta batalla la estamos dando por ellos", indicó.

Y con respecto a las PASO, dijo: "Nos vamos a sorprender cuando una mayoría de argentinos digamos basta a la mentira, al atropello y a la destrucción de los valores. Ahí ellos tendrán la oportunidad de decir ‘cambio radicalmente y vuelvo al rumbo’, o, como generalmente hacen, redoblo la apuesta profundizando la crisis. No se hacen cargo de lo que han destruido en un año y medio. Han destruido todo lo que funcionaba y no han arreglado que nosotros no habíamos podido arreglar".

Por último, sostuvo que "hace meses" dialogó con Alberto Fernández y le aconsejó que "no hable tanto, que cuide el valor de la palabra. Él logró que la gente deposite esperanza e ilusión, y la destruyó".