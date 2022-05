"Me quebraron el Gobierno en ese momento (segunda parte de su mandato), pero llegamos hasta el final después de 92 años. El kirchnerismo intentó todo el tiempo que no terminemos. Ellos quebraron el gobierno", dijo Mauricio Macri en declaraciones televisivas.

Además, se refirió a las próximas elecciones y a la situación de su espacio, Juntos por el Cambio. Al respecto, señaló que que "no está especulando" ni le tiene "miedo a una interna". Pero reconoció que estaría dispuesto a apoyar a otra figura de Juntos por el Cambio para competir en 2023, aseveró que él "no puede abandonar" a los que lo votaron en los comicios que perdió ante Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Por otro lado, opinó sobre Javier Milei: "Es una expresión de la bronca y la frustración. Con su estilo, distinto al mío, valoro que el vino a defender ideas por las que yo peleo desde hace 18 años cuando me metí en política: libertad política, junto a la libertad económica"

Y añadió: "Tenemos diferencias, porque no me gusta muchas veces su lenguaje. Se lo dije a él: me parece muy violento por momentos. Y creo que hay simplificaciones en las que no hay que caer".