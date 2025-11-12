En medio de los chispazos con el oficialismo y la fuga de legisladores hacia La Libertad Avanza, Mauricio Macri encabezará este miércoles desde las 10.00 una reunión del Consejo Nacional de PRO.

La cumbre, que contará con la presencia de autoridades provinciales del espacio, diputados nacionales y se concretará en la sede de en Balcarce 412, buscará discutir el vínculo con Casa Rosada y delinear la nueva estrategia del bloque en el Congreso.

Vale recordar que el propio Macri habló días atrás de un candidato propio para el 2027, anuncio que no cayó bien en las filas libertarias, que reclaman sumisión total.

Además, el Consejo partidario deberá analizar su estrategia para evitar nuevas fugas en el Congreso, y apuntalar a sus diputados y senadores para que operen como bloque compacto, principalmente ante los temas calientes que se vienen (reforma laboral y tributaria).

