"Estoy batallando por la gente de la cual no me olvidé. El 41% del 2019 hoy se amplió, la gente quiere más cambio", sostuvo Mauricio Macri en declaraciones televisivas de cara a las elecciones de 2023.

Además, se refirió a las internas de Juntos por el Cambio, desde donde Facundo Manes le tiró con munición gruesa días atrás. Al respecto, el ex mandatario dijo: "Le recomiendo a nuestros dirigentes que utilicen el tiempo para hablar de sus dietas y proyectos, no para hablar de los que compiten. Así les aseguro que no suman un solo voto, pierden votos. Cada vez que agreden a uno de la coalición, pierden votos".

Por otro lado, habló de cuestiones personales son su esposa, e indicó en tal sentido: "Juliana no quiere que sea candidato. Ella está de acuerdo en que sería bueno que no lo sea".