“Sé que no es todo perfecto lo que propone él (Milei), hay cosas que no nos gustan, pero él tendrá que ir a negociar al Congreso, y todas esas cosas que a vos no te gustan no van a suceder, porque no va a tener los votos, y sí las que sí te gustan, de liberar la Argentina”, dijo Mauricio Macri mediante un video que difundió en sus redes sociales.

“Yo te pido que pienses, que el voto en blanco es negarte a la esperanza, es como negarte a un futuro”, añadió el ex mandatario.

“No va que digas ‘me desentiendo’”, continuó, a la vez que destacó: “En esta oportunidad tenemos que tener la humildad de seguir a nuestros jóvenes. Si ellos eligieron que Milei tiene que conducir vamos a estar ahí”.