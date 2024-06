El evento se llevará a cabo este miércoles a partir de las 11.00 en el Santuario de la Virgen de Caacupé de Ciudad Evita y contará con la participación del Equipo de Sacerdotes de Barrios Populares y Villas de Argentina y la homilía será encabezada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea.

“Queremos valorar una actividad que muchas veces parece pequeña o que no la tenemos en cuenta suficientemente o que a veces la hacemos invisible, como es la tarea de tantas mujeres que dan de comer a tantos chicos y adultos en los comedores de nuestros barrios populares”, expresó Ojea

“Queremos destacar la enorme tarea de estas personas; hemos sido testigos de su trabajo en la pandemia, hemos sido testigos de las horas entregadas a esta tarea y ahora somos testigos de ese desvivirse por dar de comer”, expresó el Obispo de la Diócesis de San Isidro.

“No pensamos invitar a ningún político a esta Misa porque no queremos que algo tan propio del ser humano, que no pertenece a ningún sector político en particular, sea usado de ningún modo”, advirtió el sacerdote sobre la celebración que se desarrollará en el Santuario de la Virgen de Caacupé de Ciudad Evita.

En el marco de la retención de alimentos por parte del ministerio de Capital Humano, el Equipo de Sacerdotes de Barrios Populares y Villas de Argentina emitió un comunicado titulado “¡Con la comida, no!”.

“Jamás imaginamos que tendríamos que seguir discutiendo sobre el reparto de comida. Es escandaloso. Nos duele mucho. ¡No es posible morirse de hambre en la tierra bendita del pan!”, se lamentaron los conocidos popularmente como curas villeros.

“No podemos pensar que el problema de la comida es psicológico o ideológico. No se combate con relatos y redes. Los problemas de asistencia alimentaria tienen que acompañar la realidad que estamos viviendo y actualizarse con la inflación”, señalaron. Cabe recordar que hace unos días Javier Milei expresó en una entrevista, al ser consultado por el hambre de la gente, que él no puede hacerse cargo de las emociones.

Y los sacerdotes destacaron la labor de las mujeres homenajeadas: “Todas las mañanas, cuando todavía está oscuro, se encienden luces tenues en nuestros comedores. Son las Madres de nuestra patria que responden también a quien les dijo “tuve hambre y me diste de comer”.

La misa se celabrará en el Santuario de la Virgen de Caacupé de Ciudad Evita .

“Por eso, elegimos como abanderadas a tantas mujeres de nuestros barrios. Las hemos aplaudido y homenajeado en la Pandemia. Muchas de ellas son madres de sus hijos y de los del pasillo. Sus manos cuidan el pan de cada día. Hoy nos sentimos en deuda con ellas”, reza el comunicado.

Y no escatimaron en críticas a la gestión presidencial: “En estos tiempos de crisis y confusiones, nos duele que a muchas de estas doñas se las haya acusado de robar o vender los alimentos. Son ellas las que sufren el dolor de ver que no alcanza la comida de la olla. Varias veces repiten el milagro de la multiplicación de los panes. Son las que dan la cara cuando el Gobierno no entrega los alimentos”.

“¿Qué nos pasó que pasamos de ensalzarlas en la pandemia a humillarlas ahora? ¿Cambiaron ellas o cambiamos nosotros? ¿Nos hemos transformado en una sociedad que condena a tantas madres que dan vida?", cuestionan desde el Equipo de Sacerdotes de Barrios Populares y Villas de Argentina.

"Así como la Bandera argentina flamea en todos los rincones de la patria, queremos que a ningún hermano le falte el pan. Es tarea de todos, empezando por el Estado y siguiendo por todos, cada uno desde donde le toca. Que nunca más haya que reclamar comida”, agregaron.

Para finalizar advirtieron: “Trabados en pelear por los alimentos no podemos avanzar en proyectos de verdadera inclusión. La cuestión va mucho más allá del galpón de alimentos. Nos gustaría pensar que esto es ineptitud y que se quiera mejorar”.