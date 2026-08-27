Verónica Magario aseguró que los argentinos "necesitamos un cambio de rumbo" ya que el plan económico del gobierno nacional "es el anti país". Lo hizo al participar junto al gobernador Axel Kicillof y el intendente local Fernando Espinoza de la entrega de 40 móviles policiales y diez motos en La Matanza adquiridos a través del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad.

Ads

Tras repasar que al final de su gestión como intendenta del distrito, con María Eugenia Vidal al frente del Ejecutivo de la Provincia "quedaron 130 vehículos policiales para más de 400 cuadrículas", la ex jefa comunal de La Matanza contrastó: "Desde la llegada de la actual gestión el distrito ha recibido más de 1150 vehículos policiales adquiridos con recursos provinciales y municipales".

En esa línea, Magario recordó que la Provincia dejó de recibir recursos del gobierno nacional y reafirmó: "La tranquilidad de nuestras familias es un derecho, no un privilegio para pocos".

Ads

Sobre este punto, la vicegobernadora reconoció que "aún falta mucho" pero advirtió: "Por más inversión que hagamos, si no tenemos salarios dignos y trabajo, si no hay futuro para la gente, no hay posibilidad de terminar con este flagelo".

Y completó: "El modelo del presidente es el anti país y no podemos permitir como dirigentes que esto siga pasado".

Ads