El flamante ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, inició su gestión con una fuerte reestructuración interna y le pidió la renuncia a todos los funcionarios políticos de la cartera. Entre los desplazados aparece Daniel Vítolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que venía investigando a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La salida de Vítolo genera impacto porque la IGJ había impulsado distintas actuaciones sobre la conducción del fútbol argentino, entre ellas pedidos de información y controles administrativos vinculados a la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, con el tesorero Pablo Toviggino como uno de los dirigentes más influyentes.

En declaraciones televisivas, Mahiques confirmó que solicitó la dimisión de todos los funcionarios políticos del ministerio. “Conozco socialmente a todos”, reconoció al referirse a dirigentes del fútbol como Tapia y Toviggino, aunque negó haber participado de reuniones con ellos en ámbitos privados.

Por su parte, Vítolo aseguró que hasta el momento no había recibido un pedido formal de renuncia. “A mí no me llamó nadie ni me pidió la renuncia. Me designó el Presidente y sigo trabajando”, sostuvo en diálogo con Clarín, aunque admitió que la situación podría modificarse en los próximos días.

La ofensiva contra la AFA

La IGJ había quedado en el centro de la escena en los últimos meses por su intervención en temas vinculados a la AFA, entre ellos cuestionamientos a la presentación de balances, al traslado de su sede legal y a determinados vínculos comerciales con empresas privadas.

Incluso, el organismo había solicitado la designación de veedores para revisar documentación contable y administrativa de la entidad. Esa discusión generó tensiones dentro del propio Gobierno y también diferencias con el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia ante la Justicia por presuntas irregularidades tributarias que involucrarían a la AFA por montos millonarios vinculados a aportes y retenciones.

Los vínculos de Mahiques con el mundo del fútbol

La llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia también generó interpretaciones dentro del propio oficialismo por su relación con dirigentes del fútbol argentino.

El funcionario fue designado tiempo atrás como vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa), un proyecto impulsado por la AFA que finalmente no obtuvo habilitación oficial. Además, integra la Comisión de Ética de la Conmebol, organismo del fútbol sudamericano del que Tapia es vicepresidente.

En el plano político y judicial, según informó La Nación, la carrera de Mahiques también estuvo vinculada al dirigente radical y operador judicial Daniel Angelici, histórico presidente de Boca Juniors, quien impulsó su llegada a distintos cargos durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los vínculos familiares también aparecen en ese entramado: Esteban Mahiques, hermano del nuevo ministro y funcionario de Cancillería, fue designado en el Tribunal de Disciplina de la AFA.