Mala noticia para Agustín Romo: suspenden la licencia de la madre de la hija de El Polaco tras su polémico aval al video
El Ministerio de Transporte resolvió la inhabilitación preventiva del registro de Valeria Aquino, madre de la hija del cantante, luego de que su hija de 12 años apareciera manejando una camioneta. La medida contradice las declaraciones del diputado bonaerense, quien días atrás había defendido la situación.
La polémica comenzó el 25 de diciembre cuando Valeria Aquino publicó un video en el que su hija Alma, de 12 años, manejaba un vehículo en un camino rural. La publicación generó repudio en redes sociales y derivó en que el Ministerio de Transporte iniciara la suspensión preventiva de la licencia de conducir de Aquino, por “graves conductas viales que pusieron en riesgo la vida de terceros”.
En sus redes sociales, el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Agustín Romo, había defendido la acción: “En un campo. No en una calle. Está perfecto. La nena cuando saque el registro va a saber manejar a la perfección y no va a representar un peligro para la sociedad como el 100% de las personas que aprenden a manejar una semana antes de sacar el registro”.
Romo también minimizó las críticas de mujeres que se opusieron al video, escribiendo en X: “Solo las minas se quejan. Y también difaman, porque no está en una ruta. Está en un campo, privado. Sin otros autos ni gente. Una mamá enseñándole a manejar a su hija. No hay peor enemigo para una mujer que otra mujer… Todos sus traumas son culpa del machismo. Algo totalmente falso. Es todo culpa de ellas que se odian con todo su ser”.
El aval público del legislador generó polémica y ahora se ve confrontado por la medida concreta que tomó el Ministerio de Transporte. En su comunicado, el organismo destacó que la difusión del video constituye una infracción gravísima a la normativa vial vigente y una conducta de extrema irresponsabilidad por parte de la persona adulta responsable.
Entre las críticas que recibió Aquino, señalaron que la menor no llevaba colocado correctamente el cinturón de seguridad y que conducía sin registro, lo que aumenta el riesgo de un accidente. La suspensión preventiva de la licencia busca actuar como medida ejemplificadora y reforzar la seguridad vial.
