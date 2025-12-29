La polémica comenzó el 25 de diciembre cuando Valeria Aquino publicó un video en el que su hija Alma, de 12 años, manejaba un vehículo en un camino rural. La publicación generó repudio en redes sociales y derivó en que el Ministerio de Transporte iniciara la suspensión preventiva de la licencia de conducir de Aquino, por “graves conductas viales que pusieron en riesgo la vida de terceros”.

En sus redes sociales, el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Agustín Romo, había defendido la acción: “En un campo. No en una calle. Está perfecto. La nena cuando saque el registro va a saber manejar a la perfección y no va a representar un peligro para la sociedad como el 100% de las personas que aprenden a manejar una semana antes de sacar el registro”.

En un campo. No en una calle. Está perfecto. La nena esta cuando saque el registro va a saber manejar a la perfección y no va a representar un peligro para la sociedad como el 100% de las personas que aprenden a manejar una semana antes de sacar el registro. https://t.co/LItlcEmV9y — Agustín Romo (@agustinromm) December 26, 2025

Esto lo tuiteo una mina por lo que su opinión sobre este asunto resulta total y absolutamente irrelevante. Lo lamento https://t.co/83SWsRon5h — Agustín Romo (@agustinromm) December 26, 2025

Romo también minimizó las críticas de mujeres que se opusieron al video, escribiendo en X: “Solo las minas se quejan. Y también difaman, porque no está en una ruta. Está en un campo, privado. Sin otros autos ni gente. Una mamá enseñándole a manejar a su hija. No hay peor enemigo para una mujer que otra mujer… Todos sus traumas son culpa del machismo. Algo totalmente falso. Es todo culpa de ellas que se odian con todo su ser”.

Solo las minas se quejan. Y también difaman, porque no está en una ruta. Está en un campo, privado. Sin otros autos ni gente. Una mamá enseñándole a manejar a su hija. No hay peor enemigo para una mujer que otra mujer. Se odian de maneras muy peligrosas. Y encima en lugar de… https://t.co/xeXrl5cKK4 — Agustín Romo (@agustinromm) December 26, 2025

Es mas, si le das un auto a tu hijo de 17 años después de haber ido a 3 clases de manejo para que le enseñen a poner primera y estacionar, por mas que tenga registro, no solo sos un irresponsable sino que también sos un boludo por perderte vivir el momento de enseñarle. — Agustín Romo (@agustinromm) December 26, 2025

El aval público del legislador generó polémica y ahora se ve confrontado por la medida concreta que tomó el Ministerio de Transporte. En su comunicado, el organismo destacó que la difusión del video constituye una infracción gravísima a la normativa vial vigente y una conducta de extrema irresponsabilidad por parte de la persona adulta responsable.

Entre las críticas que recibió Aquino, señalaron que la menor no llevaba colocado correctamente el cinturón de seguridad y que conducía sin registro, lo que aumenta el riesgo de un accidente. La suspensión preventiva de la licencia busca actuar como medida ejemplificadora y reforzar la seguridad vial.

