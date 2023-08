La esposa de Sergio Massa dialogó con los periodistas sobre lo que espera de esta jornada electoral.

Las frases más destacadas

“Las expectativas son muchas. Confío en que los ciudadanos y las ciudadanas se van a acercar a los lugares de votación y que van a emitir su voto. Nosotros acá con la expectativa doble, pero la verdad es que yo tengo más la expectativa por esta Tigre”.

“Espero que en Tigre vengan todos a votar y votemos por un mañana y un Tigre mejor; por un Tigre más moderno, que atienda las demandas de la población”.

“Elegí a vivir a Tigre, a formar mi familia hace ya un cuarto de siglo. Habla de mi edad también eso. Y la verdad que me enamoré”.

“Para mí Tigre siempre fue, antes de estar en mi casa, el lugar donde venía con mis viejos de paseo, y ahora es el lugar donde viven mis hijos. Amo a Tigre y me parece que puede estar mejor de lo que está; por eso estoy jugando esta elección”.

“Hacía mucho que quería ser intendenta; trabajé 10 años en el Municipio. Esos 10 años fueron para mí los mejores 10 años de mi vida. Hicimos mucho, y mucho de lo que hicimos ya no está y hay que volver a hacerlo, pero con la tranquilidad, como dice Sergio, de que dejar lo que está bien hecho y mejorar lo que se puede mejorar”.

“Le pido a la gente que vaya a votar y elija el país que quiere y sueña. Confío en que nos va a ir bien a todos y a todas y que empieza una nueva etapa”.

“Mi paso por Aysa me trajo mucha experiencia. Me llevo muchos amigos y amigas. Fueron tres años y medio de mucho trabajo. Los dos años de pandemia fueron realmente muy fuertes porque todos salimos a trabajar y fuimos esenciales para garantizar el servicio a quienes lo tenían y luego seguís contrayendo para quienes no lo tenían. También para llevar agua y lavandina a los barrios donde no había”.

“Después, la experiencia de manejar una empresa tan grande, moderna, que es un símbolo en la Argentina que venía cayéndose; estaba endeudada, casi paralizada, con más de 100 obras frenadas. Ahora vamos a inaugurar una obra emblemática como es el sistema Riachuelo que estaba parada y hace a 4 millones y medio de personas para que tengan cloacas. Me voy con un dejo de tristeza pero me quedo porque desde la intendencia voy a tener que seguir peleando para que el servicio sea cada día mejor”.

“No creo en las cábalas; creo en la gente, que todo lo ve y lo mira y siguen confiando en la política y en el espacio”.