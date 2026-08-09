Sergio Tomás Massa
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Elecciones bonaerenses: "La Provincia va a demostrar que recorre un camino", destacó Massa tras votar en Tigre
A una semana de las elecciones, Massa recorre distritos bonaerenses para acompañar a los candidatos de su espacio
Guerrera pidió "unidad" tras la condena a Cristina y propuso a Massa como candidato: "Su liderazgo lo hace figura clave"
Massa habló con Cristina y plegará su apoyo institucional: ¿Qué dicen en el Frente Renovador sobre la posible condena?
Malena Galmarini sobre la interna peronista: "Me parece que es un juego de egos y de a ver quién la tiene más larga"
Sorpresa en Patagones: la concejal Mariel Cinirella se fue del Frente Renovador y deja aún más solo al intendente Marino
Massa pidió unidad del PJ "sin egos": "La sociedad no llega a fin de mes y nosotros acá peleando por nuestros quilombos"
Si se "desdobla" se rompe: dirigentes de La Cámpora y del massismo unidos en un clamor "concurrente" contra Kicillof
Kicillof cruzó a Milei: "Acusan de 'golpe' a los dirigentes que nos oponemos a este experimento de ajuste y crueldad"
Se dobla pero no se rompe: Alexis Guerrera desmintió que haya una fractura en el bloque de UxP en la Legislatura
Kicillof asistió al acto de Máximo y Cristina Kirchner en medio de la interna peronista: aclaró que haría "una pasada"
"Volvé Sergio Massa": El pedido del diputado bonaerense Rubén Eslaiman en medio de los anuncios de ajuste de Milei
Dichiara admitió que 2023 fue un año trabado en la Legislatura y adelantó que UxP "hará autocrítica" por las elecciones
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