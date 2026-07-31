El Honorable Concejo Deliberante del municipio de Malvinas Argentinas aprobó de forma unánime el un proyecto de declaración en apoyo al seleccionado nacional, luego del cartel “Las Malvinas son argentinas” que los jugadores mostraron luego de terminado el partido semifinal ante Inglaterra.

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Veteranos de guerra del distrito participaron de la sesión marcada por la emotividad. El expediente N° 4095/26 aprobado expresa el beneplácito a los integrantes de la Selección Argentina de Fútbol por su compromiso con la soberanía de las Islas Malvinas durante el Mundial 2026.

El reconocimiento surge tras el despliegue de la bandera con la leyenda "las Malvinas son Argentinas", un gesto que el cuerpo legislativo calificó como un aporte invaluable a la identidad nacional. La votación, que fue nominal y contó con el apoyo de todos los bloques, incluido el de la Libertad Avanza, destacó la valentía de los jugadores para visibilizar el reclamo ante los ojos del mundo.

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REUTERS/Amanda Perobelli

Los veteranos de guerra presentes en el recinto fueron el corazón de la jornada, manifestando que el gesto de los jugadores no fue "un partido más". Marcelo Ramón Vallejo, veterano local, describió con lágrimas que sintió que esa bandera "cayó con el peso de nuestros caídos" y de los años de lucha para hacer visible la causa. Por su parte, Roque Omar Ferreira definió la acción de la Selección como una "caricia al alma", señalando que "los jugadores lograron en un estallido mundial" un reconocimiento que la diplomacia no había alcanzado en 44 años, logrando que el mundo entero se interiorice sobre la pertenencia de las islas.

Oscar Cunello, veterano de Malvinas también presente, destacó que ver a los jugadores honrando a quienes murieron en combate y en el Belgrano fue fundamental para sanar heridas que "volvían a sangrar con cada gol o intento de gol" durante el partido.

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Finalmente, todos coincidieron en que este reconocimiento es una extensión natural de la política del municipio de Malvinas Argentinas. Cunello resaltó que, "desde 2015, el distrito ha demostrado con hechos y homenajes constantes que su compromiso con la causa es inquebrantable", al recordar momentos como la primera vigilia en el recinto legislativo.

Para los ex combatientes, la sesión reafirmó que, mientras en otros ámbitos se minimiza la historia, “en este municipio la bandera argentina y el respeto por sus héroes se mantienen por encima de cualquier otra bandera”, finalizaron.