Después del agónico triunfo por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, los jugadores de la ‘Albiceleste’ celebraron de cara a la gente y hasta con una pancarta más que elocuente, en referencia al reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

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La FIFA y el gobierno argentino confirmaron la prohibición del ingreso de banderas, carteles, camisetas y cualquier otro elemento con referencias a las Islas Malvinas para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, como parte de la medida de cero "banderas con contenido político".

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS 🇦🇷🩵 pic.twitter.com/04khbHRDal — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

Mientras los jugadores ingleses se retiraban del campo de juego, los argentinos celebraban con su público en un estadio de Atlanta que no paraba de festejar.

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Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso aparecieron con un trapo que decía "Las Malvinas son argentinas", en alusión al histórico reclamo sobre el archipiélago, foco del conflicto bélico entre Argentina e Inglaterra en 1982.

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En la antesala del esperado duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata difundió una carta abierta dirigida a la Selección con un mensaje cargado de emoción, memoria y apoyo.

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Sobre los enfrentamientos contra los ingleses, queremos decirles algo con el corazón en la mano: Diego ya nos vengó. No quedan deudas deportivas que saldar con ellos", afirmaron los excombatientes.

En ese sentido, remarcaron que "sigue siendo solo un partido de fútbol. Nada más y nada menos", y pidieron a los futbolistas que mantengan la serenidad en un compromiso de enorme trascendencia.