Malvinas Argentinas: El Municipio homenajeó a los combatientes a 44 del inicio de la guerra
“Nosotros llevamos un nombre que además de recordar lo que pasó hace 44 años en aquella guerra, nos recuerda que hay que celebrar a todos los caídos que con honor y patriotismo dieron su vida, y también a quienes están acá con la tarea de mantener ese legado vivo", dijo el Intendente Leonardo Nardini.
En las escalinatas del Palacio Municipal de Malvinas Argentinas se concretó el acto conmemorativo por el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, encabezado por el Intendente local Leonardo Nardini y con la presencia del Diputado provincial, Luis Vivona, junto a autoridades locales, ex combatientes, familiares y vecinos.
La ceremonia incluyó la entrega de ofrendas florales en plazas del distrito, la participación de la Banda Militar “Dr. Carlos Pellegrini”, la entonación del Himno Nacional y la proyección de un video conmemorativo. Cada gesto reforzó la unión de la comunidad en torno a una causa que trasciende generaciones.
“Malvinas nos une, Malvinas es la causa que nadie discute y que piensen como piensen, sientan como sientan, de norte a sur, de este a oeste, todos coincidimos que tenemos que seguir luchando, siguiendo ese sendero de reclamo respetuoso para lograr recuperar ese lugar que nosotros sentimos, amamos y que es parte de nuestra soberanía nacional”, expresó Nardini.
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