En las escalinatas del Palacio Municipal de Malvinas Argentinas se concretó el acto conmemorativo por el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, encabezado por el Intendente local Leonardo Nardini y con la presencia del Diputado provincial, Luis Vivona, junto a autoridades locales, ex combatientes, familiares y vecinos.

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La ceremonia incluyó la entrega de ofrendas florales en plazas del distrito, la participación de la Banda Militar “Dr. Carlos Pellegrini”, la entonación del Himno Nacional y la proyección de un video conmemorativo. Cada gesto reforzó la unión de la comunidad en torno a una causa que trasciende generaciones.

“Malvinas nos une, Malvinas es la causa que nadie discute y que piensen como piensen, sientan como sientan, de norte a sur, de este a oeste, todos coincidimos que tenemos que seguir luchando, siguiendo ese sendero de reclamo respetuoso para lograr recuperar ese lugar que nosotros sentimos, amamos y que es parte de nuestra soberanía nacional”, expresó Nardini.

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