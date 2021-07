El neurocientífico Facundo Manes dio inicio a la campaña electoral de cara a las elecciones Primarias, del próximo 12 de septiembre como precandidato a diputado. Lo hizo en su Salto natal frente al Club y el colegio donde pasó su infancia y adolescencia.

Estuvo acompañado por Fernando Blazebich, precandidato a primer concejal, y su hermano Gastón Manes, dirigente del radicalismo bonaerense. El lema de su lista es "Dar el paso" y el acto se montó en plena calle donde a modo de un comienzo de carrera se emplazó una cinta roja donde juntos la pasaron.

Frente a un grupo de vecinos, amigos y familiares, entre ellos su madre, Manes hizo un repaso por su vida allí. "Es muy lindo estar de regreso, y estar con la gente que me vio crecer. Acá empecé a transitar los primeros pasos de mi vida", contó. Y acotó: "Mi vida fue cuesta arriba, pero todos me acompañaron".

"En estos meses me dijeron que no me meta en la política, que no me comprometa y acá estoy, dando el paso para ser un servidor público y no servirme de lo público", reveló.

Y agregó: "Todas las personas somos una construcción colectiva, por eso en la Argentina que se viene tenemos que buscar aquello que nos une, no la que nos divide. Tenemos que tener líderes que nos gobiernen con esperanza y no con miedo", agregó Manes, al tiempo que aseguró que "necesitamos una fuerza que nos permita ponernos de pie".

Por otro lado, Manes invitó a los argentinos a “no renunciar a la Argentina que soñamos. Estamos frente a la crisis más importante de la historia argentina. La solución es una revolución educativa, científica y tecnológica, porque Argentina no produce lo suficiente en valor agregado para dar bienestar”.