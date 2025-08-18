Manuel Passaglia, candidato a diputado provincial por el espacio HECHOS, lanzó un duro mensaje contra la dirigencia política tras el cierre de listas y convocó a “los desencantados” a sumarse a su propuesta, a la que definió como una alternativa basada en resultados, renovación y coraje.

“CAGONES NO VAMOS A SER NUNCA”, fue el título que eligió para su comunicado donde le pegó tanto a Fuerza Patria como al PRO-LLA.

El ex intendente de San Nicolás acusó a la dirigencia de privilegiar “lo fácil” y la preservación de cargos por sobre las convicciones y el trabajo por la gente. “Estamos en un momento en el que los que supuestamente nos deberían liderar en base a convicciones lo hacen en base a oposiciones. Son unos cagones”, sostuvo el ex jefe comunal de San Nicolás, en un mensaje que combina crítica a opositores y oficialismo.

Mensaje para Juan Grabois, quien va tercero en la lista de candidatos a diputados nacionales por Fuerza Patria:

“Juan Grabois, el joven revolucionario que pateleó y amenazó que era el momento de jugar por su cuenta, que es el que mejor mide y bla bla bla, terminó adentro de Fuerza Patria. Se recibió de negociador en busca de fueros. Un llorón profesional exactamente igual a nuestro gobernador bonaerense, “el fóbico a la gestión”. Y obviamente lo aceptaron a Grabois, porque el peronismo los necesita unidos para tratar de subsistir, para tratar de tener alguna chance”.

A continuación, apuntó contra su ex espacio político, el PRO:

“Y el PRO, ¿se acuerdan de ese partido amarillo que también entusiasmó hasta no hace mucho? Ahora, que la mano viene jodida eligió someterse al violeta. Cuánto más fácil es entregarse y no competir, ¿no? Pero también cuánto más doloroso es para la gente que aún cree y confía en que ese partido, que alguna vez fue amarillo, todavía tiene algo para aportar y no es ser un pelele de un gobierno nacional que los va a endulzar, usar y finalmente, para sorpresa de nadie, descartar”.

Para finalizar convocó a la ciudadanía a votar a su espacio político denominado HECHOS:

“A todos esos desencantados les decimos: vengan al rosa de HECHOS. Un nuevo color. Pero más que nada una nueva forma de hacer las cosas. Basada en resultados que se pueden ver, la renovación y el coraje que hace falta para dar las peleas. Sin rendirse. Sin entregarse. Sin someterse. Cagones no vamos a ser nunca”.