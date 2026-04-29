En el marco de la exposición del jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados, el dirigente bonaerense Manuel Passaglia lanzó duras críticas contra el oficialismo y cuestionó el clima político que rodea la jornada.

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Bajo el título “La decepción avanza”, Passaglia apuntó contra lo que definió como una desconexión entre la agenda política y la realidad social. “Mientras los argentinos sufren la pérdida de empleo, el cierre de industrias y la incertidumbre para llegar a fin de mes, el sistema político está pendiente del discurso y el circo armado para defender al denunciado Manuel Adorni”, sostuvo.

El referente de la Segunda Sección Electoral también criticó al presidente Javier Milei y a su gabinete por, según dijo, priorizar la confrontación política por sobre la gestión. “En vez de estar trabajando, decidieron ser espectadores de un show montado con música de Rocky con el único objetivo de seguir agrandando su conveniente grieta”, expresó.

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En ese sentido, Passaglia consideró que el foco en las polémicas en torno a Adorni responde a una estrategia que evita discutir los problemas estructurales del país. “A la política le conviene hablar de los viajes de Adorni y sus casos de corrupción porque nadie quiere hablar de los verdaderos problemas de la gente”, afirmó, y aseguró que esa desconexión se percibe “cada vez más en la calle”.

LA DECEPCIÓN AVANZA



Mientras los argentinos sufren la pérdida de empleo, el cierre de industrias y la incertidumbre para llegar a fin de mes, el sistema político está pendiente del discurso y el circo armado para defender al denunciado @madorni.



En vez de estar trabajado, el… https://t.co/cGAf2GSp2D — Manuel Passaglia (@manupassaglia) April 29, 2026

Asimismo, el dirigente cuestionó tanto al oficialismo como a la oposición, al advertir que ambos sectores se benefician de la polarización. “Hoy la oposición seguramente le haga el juego al gobierno, buscando tener sus recortes para redes sociales. Porque ellos también son parte interesada de esa grieta”, señaló.

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Por último, Passaglia planteó la necesidad de cambiar el enfoque político. “Este circo no conduce a nada. Para resolver los problemas de la gente es necesario conocerlos y ocuparse. Estamos convencidos de que se puede hacer con seriedad, trabajo y resultados”, concluyó.