El intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, encabezará la lista de diputados bonaerenses por el partido “Hechos”. El dirigente se distanció del acuerdo LLA-PRO y armó su propio espacio. El jefe comunal criticó fuertemente la alianza con los libertarios.

"Yo no soy cabeza de lista de Somos Buenos Aires. Somos no compite en la segunda. Deberían retractarse y pedir disculpas. Pero dudo que lo hagan, no se van a animar. Cualquier duda o consulta pueden ir a ver el tuit fijado en mi perfil. El cuarto lugar de nuestra lista fue para sumar al municipio de Rojas. Como el segundo fue para Pergamino. El 7 de septiembre es con Hechos”, aclaró Manuel Passaglia ante las versiones que sostenían que iba a representar a Somos Buenos Aires.

Candidatos a diputados 2da Sección Electoral PARTIDO HECHOS:

1) Manuel Passaglia

2) Paula Bustos

3) Ignacio Mateucci

4) Silvana Maldonado

5) Federico Agudo

6) Agustina Gruffat

7) Martín Genoud

8) Mara Kolberg

Sobre el acuerdo entre LLA-PRO lanzó duras declaraciones:

“No hay ningún acuerdo, es un sometimiento. Te obligan a pintarte de violeta y piden el 75% de las listas de concejales”, denunció. “Nunca vi algo más casta que pedirle a los propios intendentes el 75% de la lista de los equipos de ellos”, cerró el dirigente bonaerense.