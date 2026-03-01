Un hombre de 35 años fue baleado en el barrio Belgrano de Mar del Plata y permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), mientras la policía intenta establecer en qué circunstancias se produjo el ataque.

Según informó el portal local La Capital, la víctima ingresó al centro de salud con dos heridas de arma de fuego y se encontraba lúcida y consciente al momento de ser asistida.

De manera simultánea, un llamado al 911 alertó sobre detonaciones en la zona de San Salvador y Juana Azurduy, lugar donde se presume que ocurrió el hecho.

Sin testigos ni imputados

Personal de la comisaría undécima realizó recorridas en el sector, pero no logró ubicar testigos presenciales ni personas que aportaran datos relevantes para la investigación. Hasta el momento, no hay sospechosos identificados.

La fiscalía en turno dispuso la toma de declaración testimonial de la víctima cuando su estado de salud lo permita y ordenó las actuaciones de rigor para intentar esclarecer el episodio.

De acuerdo a fuentes policiales citadas por La Capital, el hombre herido registra antecedentes por robo en la vía pública (2014), hurto automotor (2008) y averiguación de identidad (2008).

Otro violento episodio en San Jorge

En el mismo hospital permanece internado un hombre de 33 años que ingresó por sus propios medios con heridas de arma blanca en el abdomen y en una mano.

El hecho ocurrió en Moreno al 11000, en el barrio San Jorge. Si bien estaba consciente al momento de recibir atención médica, no se encontraba lúcido y se negó a declarar sobre lo sucedido. Según el parte médico inicial, las lesiones no ponen en riesgo su vida.

En este caso interviene el Gabinete Técnico Operativo (GTO), que intenta determinar si se trató de un ataque en la vía pública, un conflicto interpersonal u otro episodio violento.

Según fuentes policiales, el hombre cuenta con antecedentes penales por tentativa de homicidio, robos agravados, violación de domicilio, resistencia a la autoridad, infracción a la Ley 23.737 y tenencia ilegal de arma de fuego, entre otros.

Ambos hechos son materia de investigación y hasta el momento no hay personas detenidas.