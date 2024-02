En un escenario de “fuerte retracción del consumo”, indicó el estudio de la UCIP, las ventas en unidades físicas tuvieron una disminución del 18% en comparación con 2023.

Sin embargo, la organización manifestó que la “gran afluencia turística” que recibió Mar del Plata durante los últimos días por el Carnaval y el 150° aniversario permitió “amortiguar una caída mayor”. Esto se tradujo en un incremento del 6,1% en las ventas con respecto a la semana anterior.

De acuerdo a la encuesta, la percepción sobre la afluencia turística en este último fin de semana fue buena para el 51,9 % de los comerciantes encuestados; muy buena para el 20,4 %; para el 24,1%, regular; y para el 3,6%, mala.

“Pese a la mayor afluencia turística, no se logró compensar la caída en el poder adquisitivo que se vio reflejado en las ventas en estos últimos meses. No obstante, consideramos que amortiguó esta caída, haciendo que esta medición interanual sea menor a la que hubiese sido si no hubiésemos tenido los festejos por los 150 años de la fundación de nuestra ciudad”, señalaron desde la UCIP.