Mar del Plata conmemoró este sábado los 140 años de la llegada del ferrocarril a la ciudad con una formación especial que incluyó una histórica locomotora a vapor y distintos vehículos ferroviarios preservados. La propuesta se desarrolló durante toda la jornada en la estación ferroviaria, con entrada libre y gratuita, y convocó a numerosas familias y turistas que pudieron recorrer la formación y conocer de cerca las antiguas unidades.

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Según informó el diario La Capital de Mar del Plata, la protagonista de la jornada fue la locomotora “Vulcan Foundry N.º 3925”, conocida como “la 39 grande”, fabricada en Inglaterra y puesta en servicio durante la década de 1920. La locomotora llegó acompañada por una formación de nueve vehículos, integrada por coches preservados por el Ferroclub Argentino y unidades del Tren Museo Itinerante del Museo Nacional Ferroviario.

La convocatoria incluyó una extensa fila de público para ingresar a la locomotora. El silbido de la máquina y la salida de vapor fueron parte de la experiencia que pudieron vivir especialmente los más chicos.

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La formación había partido el viernes por la noche desde Constitución rumbo a Mar del Plata, en un recorrido que buscó recrear parte del trayecto histórico. Durante el viaje realizó paradas en Coronel Brandsen, Lezama, Dolores y Maipú para tareas de reabastecimiento de agua necesarias para el funcionamiento de la locomotora.

El 26 de septiembre de 1886 se completó el primer recorrido ferroviario hasta Mar del Plata, un acontecimiento que marcó un cambio en las comunicaciones y en el desarrollo turístico de la ciudad. La jornada de este sábado recuperó ese aniversario con una propuesta que combinó patrimonio ferroviario, historia y acceso público a piezas que forman parte de la memoria del sistema ferroviario argentino.

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