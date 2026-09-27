Cuatro hombres mayores de edad, oriundos de Mar del Plata, fueron detenidos por personal del Comando de Prevención Rural mientras realizaban caza furtiva en una zona rural del partido de San Cayetano.

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Según informó La Capital de Mar del Plata, el procedimiento se realizó durante uno de los operativos de control preventivo que lleva adelante la Policía Rural en distintos sectores del distrito.

Durante una recorrida, los efectivos detectaron a los cuatro hombres y procedieron a identificarlos. Tras constatar la situación, fueron detenidos y se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 61 de la Ley 8031.

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La causa quedó bajo intervención del Juzgado de Paz Letrado de San Cayetano. Desde el Comando de Prevención Rural indicaron que este tipo de operativos tiene como objetivo prevenir y disuadir delitos y faltas en zonas rurales.

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