El domingo por la tarde en Mar del Plata, un grupo de personas atacó a Raúl Coliguante tras recriminarle por el insistente ruido que provocaba adrede con su motocicleta. La situación escaló y devino en una pelea que terminó con la vida del conductor del rodado.

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Por el homicidio quedaron detenidos los hermanos Jonatan David Coliguante, Elio Maximiliano Coliguante (ambos primos del fallecido) y Rodrigo Alejandro Illanes Atampi.

Los tres acusados este miércoles prestarán declaración ante el fiscal Carlos Russo. La víctima tenía antecedentes penales.

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La problemática de los ruidos molestos por los escapes modificados de las motos son una constante en todo el interior del país, y crece al ritmo de la inacción política y judicial.

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