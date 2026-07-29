Mar del Plata: Declaran los acusados de matar de 18 puñaladas a un hombre porque generaba ruidos molestos con su moto
El domingo, Raúl Coliguante (40) producía ruidos molestos con aceleradas, cortes y explosiones en el barrio Fray Luis Beltrán, y un grupo de vecinos y parientes, hartos de la situación, reaccionó de la peor manera. Prestan declaración este miércoles. Dos imputados son primos de la víctima.
El domingo por la tarde en Mar del Plata, un grupo de personas atacó a Raúl Coliguante tras recriminarle por el insistente ruido que provocaba adrede con su motocicleta. La situación escaló y devino en una pelea que terminó con la vida del conductor del rodado.
Por el homicidio quedaron detenidos los hermanos Jonatan David Coliguante, Elio Maximiliano Coliguante (ambos primos del fallecido) y Rodrigo Alejandro Illanes Atampi.
Los tres acusados este miércoles prestarán declaración ante el fiscal Carlos Russo. La víctima tenía antecedentes penales.
La problemática de los ruidos molestos por los escapes modificados de las motos son una constante en todo el interior del país, y crece al ritmo de la inacción política y judicial.
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