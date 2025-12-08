De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción se desplazaron 1.377.810 turistas por la Argentina, un 43,5% más que en el mismo feriado de 2023 (en 2024 no hubo feriado).

Los destinos con mayor movimiento fueron CABA, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia. También se destacaron las ciudades más religiosas como Salta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Corrientes.

En provincia de Buenos Aires, el último fin de semana largo del año dejó una postal turística intensa y diversa. “El pulso comenzó en Mar del Plata, donde las reservas arrancaron en torno al 55% y finalizaron con una ocupación superior al 60%, que se fueron incrementando por la llegada de visitantes espontáneos”, señala la entidad empresaria.

La ciudad ofreció un combo de playa, gastronomía y una cartelera cultural variada e atractiva. “Aún con un clima variable, visitantes y residentes disfrutaron de la costa y de la programación que anticipó el ritmo de la temporada 2026”, indica.

A nivel país, "la estadía promedio fue de dos noches, menor a los 2,6 días de estadía que se registraron en 2023, una tendencia que se viene profundizando en un contexto de menor poder adquisitivo de las familias, que privilegian escapadas más cortas, cercanas y de bajo costo presupuestario", explicaron desde CAME.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 90.495, un 8,8% mayor en términos reales contra 2023. En total, los turistas desembolsaron $ 249.370 millones a lo largo del fin de semana, lo que implicó un aumento del 20,1% real frente a 2023.

Asimismo, el reporte también destaca que “en lo que va del año se celebraron ocho fines de semana largos, donde viajaron 13.342.750 turistas por el país”, lo que representó un movimiento económico estimado en $ 2.971.578 millones, equivalente a US$ 2.030 millones. “El impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales, con beneficios para miles de pymes vinculadas con la actividad turística”, resalta.