Del informe de la UCIP se desprende una disminución en las ventas minoristas marplatenses con respecto al mismo período del año pasado; midiendo unidades físicas, fue del 12,7% para julio y una baja del 1,6% midiendo solo vacaciones en los centros comerciales más vinculados al turismo.

Comparando con un año atrás, el 68,3% de los comercios considera que su situación empeoró, el 28,5% cree que se mantuvo y sólo el 3,2% ve una mejora. Además, el 50,8% cree que dentro de un año estará igual, el 28,6% es optimista en cuanto a una mejora y el 20,6% afirmó que va a empeorar.

“Salarios congelados”, “caída del poder adquisitivo”, y “el sector pesquero no está bien” son frases que se repiten entre los comerciantes que no logran un repunte en sus ventas. En cuanto a las utilidades fueron regulares para el 39,7%, malas para el 36,5%, pésimas para el 11,1% y buenas para el 12,7%.

