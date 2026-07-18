Mar del Plata vive una jornada histórica. Aldosivi dio uno de los grandes golpes de la Copa Argentina al derrotar por 3 a 1 a River Plate en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y clasificarse a los octavos de final del certamen federal, en una de las victorias más importantes de su historia.

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El conjunto dirigido por Israel Damonte mostró personalidad, orden y una gran eficacia para aprovechar las oportunidades que tuvo ante un River que, pese a contar con nombres de jerarquía y los regresos de Rafael Borré y Lucas Beltrán, nunca logró imponer condiciones.

El "Tiburón" abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo. Tras una serie de rebotes dentro del área, Tomás Fernández sacó un potente remate que dejó sin chances al arquero millonario. La ventaja le dio tranquilidad al equipo marplatense, que mantuvo el control del partido y volvió a golpear a los 29 minutos, cuando Nicolás Cordero definió de zurda luego de una gran jugada colectiva.

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En el complemento, Aldosivi liquidó el encuentro a los 11 minutos con el segundo tanto de Tomás Fernández, quien apareció para desviar una pelota dentro del área y estirar la diferencia a tres goles.

River recién pudo descontar sobre el final gracias a un tanto de Rafael Borré, pero la reacción llegó demasiado tarde. El conjunto de Damonte sostuvo la ventaja con solidez y desató el festejo de los hinchas marplatenses.

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Con este triunfo, Aldosivi avanzó por segunda vez a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá con Independiente Rivadavia, campeón defensor del certamen.

El histórico triunfo también representa un envión anímico para el conjunto marplatense de cara al segundo semestre. Además de seguir en carrera en la Copa Argentina, el equipo afrontará el inicio del Torneo Clausura, donde debutará el próximo jueves como visitante frente a Deportivo Riestra, mientras busca consolidarse en la máxima categoría del fútbol argentino.