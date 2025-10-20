Mar del Plata: Fuerte caída de las ventas por el Día de la Madre
Según la UCIP, las transacciones sufrieron una baja del 10,7% por lo que no cumplió las expectativas de los comerciantes. A nivel nacional, las ventas cayeron 3,5%.
Según el informe elaborado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), las ventas medida en unidades físicas por el Día de la Madre tuvieron una caída del 10,7 % con respecto a la misma festividad del año anterior. El ticket promedio de $ 47.500.
Ante la consulta de cómo calificarían las ventas del Día de la Madre con respecto a las expectativas, comerciantes de rubros afines indicaron que fueron peores a los esperado (54,2 %), iguales a lo estimado (22,9 %) y mejores para el 22,9 %.
“Un Día de la Madre que no alcanzó las expectativas de la mayoría de los comerciantes, y cuotas sin interés que no lograron revertir la caída de ventas que se vienen viviendo hace meses”, sostuvo el titular de la cámara empresarial marplatense, Blas Taladrid.
Por otro lado, a nivel nacional, las ventas en los comercios minoristas pymes durante el Día de la Madre mostraron una retracción del 3,5% frente al mismo período del año anterior, medidas a precios constantes, según informó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) luego de realizar un relevamiento anual.
