“Les quiero avisar que Instagram acaba de dar de baja este mismo video, porque se ve que no les gusta que combatamos a los fisuras. Así que, a partir de ahora, estoy considerando solo postear arcoíris y unicornios en esa red social”, dijo Guillermo Montenegro en su cuenta de Twitter y adjuntó las imágenes censuradas en Instagram.

Antes, el alcalde había señalado en el video de la polémica: “Otra toma desactivada. No me voy a someter a los métodos de los fisuras. No voy a mirar para otro lado cuando intenten profanar propiedad privada, aunque griten, maldigan o peguen. Los voy a ir a buscar, porque es mi deber. En honor a todos los que se rompen el lomo para juntar mango por mango y lograr comprarse un terreno, una casa o alquilar un departamento”.

Desde la oposición salieron a cuestionarlo. "Que hasta Instagram le dé de baja un contenido al intendente por inhumano y violento es una vergüenza para todos los marplatenses. Que Twitter lo restrinja por no ser apto para todo público, también. Pero, sobre todo, debe ser un llamado a la reflexión para que detenga la escalada”, sentenció Eva Ayala, concejala de Acción Marplatense.