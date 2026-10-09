En el marco del evento, el ministro Gabriel Katopodis sostuvo: “Estamos dándole la vuelta a la provincia para conversar, discutir y dialogar con los actores del territorio. No podemos pensar el futuro sin escucharlos”. Y continuó: “Hoy nos acompañan el sector privado y el público, jóvenes de universidades y escuelas, intendentes de distintos colores políticos, iglesias y organizaciones. Todas miradas bien diversas, y esa es la primera buena noticia de esta jornada: poner en valor distintas experiencias y conocimientos”.

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“Hoy vamos a llegar a acuerdos, a mandatos para mi equipo y para el gobernador. Queremos conducir y organizar el desarrollo de este país. Somos defensores de la infraestructura y estamos convencidos de que es la herramienta que integra un territorio cuando se piensa y se planifica bien. Tenemos que poder construir el segundo piso de todo: más universidades, más rutas, más logística”, señaló.

La actividad tiene el objetivo de poner en común el Plan Estratégico de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y construir una agenda para que el Estado bonaerense defina y planifique las obras públicas para el desarrollo social y productivo, favoreciendo la creación de empleo, la integración regional y la disminución de las inequidades existentes.

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El evento se dividió en mesas participativas divididas por ejes de trabajo para sumar aportes al Plan. En ese sentido, en la mesa de Energía accesible y sostenible, se debatieron mejoras en la infraestructura del transporte y distribución de la energía eléctrica para hogares y PyMES, además de ampliar el acceso a la red de gas natural y desarrollar energías renovables, claves para avanzar hacia un plan de diversificación energética, se informó oficialmente.

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