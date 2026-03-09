En medio de una crisis que atraviesa el sector textil y afecta a la tradicional empresa marplatense Textilana S.A. que fabrica los pulóveres Mauro Sergio, se informó desde la compañía que atraviesa un proceso de "renovación estratégica y reorganización estructural".

Mientras 175 empleados permanecen suspendidos en sus puestos de trabajo, la firma aseguró que continúa trabajando “en su temporada más importante del año con una propuesta de precios competitivos”. Por el momento, se desconoce cómo será el futuro rol de los operarios.

El delegado de la comisión interna, Mauro Galván, explicó que la empresa acumula un importante stock sin vender y que la situación del mercado no mejoró. Según indicó a radio AM750, la expectativa inicial era que los empleados se reincorporaran el 1° de abril, aunque ya se analiza extender las suspensiones hasta junio por la falta de actividad.

A continuación, el comunicado difundido por la empresa:

Mauro Sergio se reconvierte de cara al futuro Con una renovación interna estratégica y precios competitivos, nos adaptamos al contexto actual para garantizar prendas de calidad a todos los argentinos. Mar del Plata, 09/03/2026 Ante las versiones que circularon en las últimas horas, la empresa Mauro Sergio informa que su planta está trabajando en un proceso de renovación interna y reorganización estructural. La compañía se encuentra actualmente en plena ejecución de su temporada más importante del año. Con una renovación interna estratégica y adaptada al contexto actual debido a los cambios de la competencia del mercado, el foco de la marca está puesto en garantizar el acceso a prendas de calidad para todos los argentinos. Propiciamos un excelente invierno, lleno de diseños únicos pensados para abrigar a más personas que nunca. Nuestra prioridad hoy es llegar a cada cliente con precios accesibles y una nueva colección que combina tendencia con la calidez de siempre. Con una propuesta comercial competitiva y renovada, Mauro Sergio reafirma su compromiso con la industria nacional y agradece la confianza de sus clientes, quienes ya pueden encontrar lo nuevo de la temporada en todos sus puntos de venta. Agradecemos la preocupación de los medios y la confianza, el apoyo y el acompañamiento de quienes nos eligen hace tantos años.

